Россия не готовит новое наступление на Украину ко Дню Независимости Украины. Тем не менее, украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным вражеским "сюрпризам".

Об этом заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

По словам Енина, украинцы должны быть готовы к разным сценариям касаемо поведения властей РФ по случаю праздника, поскольку известно, что глава Кремля Владимир Путин любит символизм.

"Могу сразу сказать и это не секрет, что никакого штурма столицы или наступления русских на этот день (День Независимости, - ред.) не предвидится. В то же время на вооружении у россиян есть и ракеты и авиабомбы и другие, так сказать, сюрпризы, приготовленные для мирного населения Украины. Именно поэтому в эти дни особенно необходимо прислушиваться к советам, которые даем мы, которые дают военные администрации", - пояснил Евгений Енин.



Напомним, это не единственные предположения представителей властей, министерств и управлений по поводу возможных провокаций со стороны РФ ко Дню Независимости Украины. Мы уже писали, что в ВСУ рассказали о концентрации вражеских ЗРК-300 у границ. Власти опасаются, что Украине может грозить массированный ракетный удар.

В то же время ГУР подозревает Россию в попытке убийства "азовцев" в День независимости Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия готовит провокации ко Дню независимости Украины 24 августа и против президента Украины Владимира Зеленского. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что "ДНР" может провести "трибунал" над азовцами в Мариуполе в День независимости Украины.

Также мы рассказывали, что "глава ДНР" Денис Пушилин подтвердил подготовку к "трибуналу" в Мариуполе над пленными бойцами с "Азовстали". Также сообщалось, что в состав т.н "международного трибунала" над украинскими пленными в "ДНР" войдут Сирия и "ЛНР".

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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