Продолжает появляться информация, что на День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в своем официальном Telegram-канале.

"С этой целью в срочном порядке переоборудуется помещение Мариупольской камерной филармонии. На сцене монтируются железные клетки, в которых будут содержать украинских Защитников. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением", - пишут в ГУР МО Украины.

По данным ГУР оккупанты готовят "специально обученных" свидетелей и привозят представителей росСМИ.

Предполагается, что по одному из возможных сценариев, армия оккупантов может нанести по помещению точечный ракетный удар.

"В случае реализации такого сценария, рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление в Украине", - добавляют в ГУР.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия готовит провокации ко Дню независимости Украины 24 августа и против президента Украины Владимира Зеленского. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что "ДНР" может провести "трибунал" над азовцами в Мариуполе в День независимости Украины.

Также мы рассказывали, что "глава ДНР" Денис Пушилин подтвердил подготовку к "трибуналу" в Мариуполе над пленными бойцами с "Азовстали". Также сообщалось, что в состав т.н "международного трибунала" над украинскими пленными в "ДНР" войдут Сирия и "ЛНР".

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