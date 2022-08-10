Появилось видео клеток, в которых будут содержать украинских военных из полка "Азов" во время "трибунала" в Мариуполе.

Судя по видео, это те самые тюремные клетки, которые собирают на сцене камерной филармонии. Диаметр арматуры 20 миллиметров. Ранее сообщалось, что "суд" запланирован на сентябрь.

Сегодня "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что "трибунал" над военнопленными пройдёт в Мариуполе до конца лета. По его словам, "трибунал" пройдет с приглашением "различных международных деятелей".

Ранее "глава ДНР" Денис Пушилин подтверждал, что в оккупированном Мариуполе хотят провести "трибунал" над пленными бойцами "Азовстали". Также сообщалось, что в состав т.н "международного трибунала" над украинскими пленными в "ДНР" войдут Сирия и "ЛНР".

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.