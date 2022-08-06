В оккупированном Мариуполе готовится "трибунал" над пленными военнослужащими Украины.

Об этом сообщается на странице Мариупольского городского совета в Facebook.

На сцене камерной филармонии собирают тюремные клетки, диаметр арматуры – 20 миллиметров. "Суд" запланирован на сентябрь.

"Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и "Красному Кресту" с просьбой вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военными пленными. Мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми и не допустить в Мариуполе второй Еленовки", - пишет городской голова Вадим Бойченко.

Ранее журналисты DW сняли сюжет о жизни захваченного Мариуполя, где на улицах до сих пор лежат скелеты и дымятся руины "Азовстали".

Как писала "Страна", из российского Ейска в захваченный Мариуполь запустили регулярный паром для переброски грузов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.