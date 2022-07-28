Журналисты немецкого издания Deutsche Welle опубликовали сюжет из захваченного россиянами Мариуполя, где на улицах лежат трупы и до сих пор дымится "Азовсталь".

Перенесший трехмесячную осаду город уже два месяца находится в российской оккупации. В городе с населением более 440 тысяч человек осталось 120 тысяч жителей. По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, около 70% оставшихся в городе - пожилые люди, которые не смогли уехать. Только 6% мариупольцев покинули город и переехали в РФ. Бойченко говорит, что многих из них депортировали россияне.

Город уже не бомбят, люди стараются выжить.

Напомним, 27 июля из российского Ейска в захваченный Мариуполь запустили регулярный паром для переброски грузов.

РФ раздумывает над переименованием захваченного Мариуполя в Жданов, сообщал ранее советник мэра.

Тем временем война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.