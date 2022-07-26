Россия рассматривает возможность переименовать оккупированный Мариуполь в Жданов, как он назывался до 1989 года в честь советского партийного деятеля Андрея Жданова.

Об этом говорит советник мэра города Петр Андрющенко.

"В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница сказал, что вместе с псевдореферендумом рассматривают вопрос переименования Мариуполя в Жданов", - написал он в Telegram.

Ранее мэр города Вадим Бойченко озвучил подсчеты, что на восстановление Мариуполя понадобится 10 лет и 14 млрд долларов.

По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов, разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции. Поэтому в планах - строительство новых объектов.

Война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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