Анализируем итоги 152-го дня войны.

Ситуация на Донбассе 25 июля

На Донбассе российские войска продолжаются бои за прорыв к Северску и Бахмуту. И штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС на выступе в районе Светлодарска.

Под Северском идут попытки россиян захватить Ивано-Дарьевку. Ее атакуют с двух сторон - от Верхнекаменки и Берестового (то есть с востока и юга).

Под Берестовым идут бои в районе Спорного.

Южнее Бахмута с разных сторон идет наступление на Луганское - поселок, в котором расположена Углегорская ТЭС. Туда наступают со стороны собственно Бахмута (от Вершины) и с востока, от поселка Мироновский.

Генштаб сообщил, что эти атаки отбиты. Днем в "штабе теробороны ДНР" заявили, что уже ведут "зачистку" территории Углегорской ТЭС. Вечером Генштаб сообщил о "частичном успехе" РФ в направлении станции.

Анализируя ситуацию на Донбассе, британская разведка пишет, что продолжаются "безрезультатные бои". Российские командиры "продолжают сталкиваться с дилеммой": либо обеспечивать наступление на востоке, либо усиливать оборону на юге Украины.

На всех парах к "референдуму"

На юге ситуация накаляется по всем фронтам.

Власти захваченных Россией районов Херсонской и Запорожской областей уже открыто планируют "референдум" по вхождению в состав РФ на первую половину сентября. Такое заявление "власти Запорожской области" сделали сегодня.

Аналогичные процессы идут на Донбассе. Там уже создали "общественные приемные" по подготовке к "референдуму".

А украинская разведка утверждает, что уже даже есть ориентировки по результату выборов - ожидают 70-процентного одобрения по результатам "плебисцита". А также передала Радио "Свобода" документы, которые как утверждается, содержатся в "стратегии подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в РФ".

Неизвестно насколько этот документ подлинный.

Но в целом он укладывается в тему по началу к подготовке "референдумов",

Наиболее вероятной датой "референдума" в Украине и на Западе называли 11 сентября - единый день голосования в России.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович неоднократно заявлял, что Украина "не допустит" проведения этого голосования. Что укладывается и в логику неоднократно высказанных опасений Запада.

Они состоят в том, что Россия после аннексии может расценить украинские удары по этим территориям как атаку на себя. Что формально позволит РФ применить против Украины ядерное оружие (или запустить еще какой-то сценарий эскалации).

Украинские власти говорят о том, что контрнаступление на юге пройдет в конце лета - начале осени. То есть как раз до или во время предполагаемого "референдума". Что указывает на планы по его срыву.

Конечно, не исключено, что состоится оно не на юге, а где-то еще. Но Киев уже практически официально провозгласил курс на отвоевание Херсона. Да и стратегическое положение города, который является плацдармом для дальнейшего наступления на Николаев, сложно переоценить.

Кроме того Херсон объективно сложно оборонять - он стоит на правом берегу Днепра (на стороне ВСУ) и снабжается всего через две переправы. Причем ширина реки в этом месте - около километра, и навести альтернативную переправу здесь будет очень сложно. Мосты уже простреливаются "Хаймарсами", им наносится урон, хотя движение через переправы пока сохраняется.

Да и, по данным Арестовича, основной массив российской армии сосредоточен на Донбассе - от Изюма до Бахмута воюет до 60% всей группировки армии РФ.

Это стратегические предпосылки, которые дают предположить, что контратаковать ВСУ могут именно на юге.

Каким будет контрнаступление на юге?

Есть и прямые признаки подготовки к контрнаступлению. Собственно, уже были попытки атаковать у Давидова Брода и под Высокопольем (на севере Херсонской области). Также в последнее время участились высокоточные удары не только по мостам, но и по складам россиян.

Поступает и больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. От новых партий "Хаймарсов" до высокомобильных систем ПВО Stormer, которые нужны для прикрытия наступающих колонн.

Также сегодня Украина получила от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard и несколько тысяч боеприпасов к ним. Всего будет 15 "Гепардов". Аналогично "Стормеру", это мобильный комплекс для отражения атак с воздуха на марше (то есть во время движения войск), в том числе он может сбивать беспилотники.

Также на фронте замечены британские легкие 105-миллиметровые пушки L119, которые имеют четко штурмовой функционал.

Ну, и главное оружие наступления - танки. Сегодня Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию машин PT-91 Twardy - модернизированная версия советского танка Т-72М1. Причем партия внушительная.

"Дефицит более чем в 200 танков Т-72 и определенного количества танков PT-91 будет покрыт полностью, даже с избытком, потому что это танки гораздо более высокого, более качественного уровня", - прокомментировал передачу пресс-секретарь минобороны Польши Кшиштоф Платек.

И, наконец, звучат намерения насытить украинские войска авиацией. Словакия заявила, что собирается передать Украине свои 11 самолетов МиГ-29 до конца августа. Это истребители, которые позволят в определенной степени противостоять российскому господству в воздухе.

С другой стороны, есть и масса сложностей, которые стоят на пути ВСУ.

Во-первых, в России, конечно, знают об угрозе на юге и готовятся. Видео с колоннами войск, которые движутся на Херсон, регулярно появляются в Сети. Одно из них разошлось сегодня.

Также было много публикаций на Западе о том, что россияне строят укрепления, и подрядили под это местные цементные заводы. Судя по сложностям, с которым сталкиваются россияне при штурме укреплений ВСУ на Донбассе, сложно рассчитывать на "легкую прогулку" для украинской армии в аналогичных условиях.

Во-вторых, фактор российской артиллерии. Для наступления ВСУ должны будут обеспечить превосходящую плотность огня, чего не было ни разу за время этой войны.

В том числе высокоточной артиллерии. Россия при попытке взять ее войска в "котел" под Херсоном может начать бить по украинским портам и мостам, предположил замдиректора Центра армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Чтобы этого избежать, Украине нужно развернуть многослойную и комплексную систему ПВО, способную защитить от крылатых и баллистических ракет.

Но пока столь плотных поставок тяжелых средств противовоздушной обороны нет. При этом Россия такой ПВО располагает, что будет снижать эффективность украинского огня. И увеличивать эффективность российских ударов по украинской логистике и наступающим силам.

В-третьих, российское превосходство в воздухе, которое вряд ли будет полностью уничтожено поставками западных самоходных зениток. На открытых степных территориях юга Украины масштабные наступления будут в любом случае удобной мишенью для ударов с воздуха.

Конечно, все эти преграды можно преодолеть, если есть крупные резервы в бронетехнике, артиллерии и ПВО. Но, судя по ситуации на Донбассе и с поставками оружия (украинские власти считают их недостаточными, и на Западе многие с этим согласны), с этим могут быть проблемы.

Видимо, поэтому тактика ВСУ, которую мы наблюдали до сих пор - это "ползучее" наступление, с постепенным занятием населенных пунктов в направлении Херсона. С несомненной целью создать угрозу его оперативного окружения - то есть взять под огневой контроль основные транспортные коммуникации как с левого берега Днепра на правый, так и внутри правобережного плацдарма российских войск.

И именно на это уже сейчас и направлены усилия ВСУ. Очевидная задача - побудить россиян покинуть правый берег Днепра в условиях проблемности снабжения группировки.

Впрочем, как писалось выше, в РФ этот план понимают, а потому и пытаются противостоять ему массированным обстрелом украинских позиций, чтоб максимально затруднить любое продвижение ВСУ, а также подавить украинскую артиллерию.

О накале боев на этом направлении можно судить по вчерашней новости о гибели на херсонско-николаевском фронте командира 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, полковника Виталия Гуляева.