Во вторник, 26 июля, в Украине идет уже 153-й день войны с Россией.

На Донбассе российские войска продолжают бои за прорыв к Северску и Бахмуту. И штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. Под Северском идут попытки россиян захватить Ивано-Дарьевку.

Анализируя ситуацию на Донбассе, британская разведка пишет, что продолжаются "безрезультатные бои". Российские командиры "продолжают сталкиваться с дилеммой": либо обеспечивать наступление на востоке, либо усиливать оборону на юге Украины.

Тем временем власти захваченных Россией районов Херсонской и Запорожской областей уже открыто планируют "референдум" по вхождению в состав РФ на первую половину сентября.

Подробнее об этом в итогах за 25 июля.

Ниже хроника новостей за 26 июля. Материал обновляется.

26 июля

10:27 ЕС исчерпал возможности по введению ограничительных мер против РФ, пишет Le Monde со ссылкой на неназванного дипломата.

"Евросоюз подошёл к концу того, что мог сделать в отношении РФ", -заявил он, комментируя новый пакет санкций против России.

Седьмой пакет санкций, по данным издания, не предполагает никаких серьезных мер, а призван лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников.

По словам источника издания, государства ЕС не хотят отказываться от российского газа, т.к. такие меры вызывают обратное влияние на Европу.

10:23 С 24 февраля война в Украине забрала жизни, как минимум, 5237 гражданских, еще 7035 ранены.

"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным ООН, погибло 2019 мужчины, 1379 женщин, 164 мальчика и 143 девочки. Пол 41 ребенка и 1491 взрослого пока не удалось установить.

Больше всего мирных жителей погибло в марте - 3120 человек, в апреле - 670, в мае – 456 и в июне – 367 мирных жителей.

10:15 В Одесской области ракетным ударом разрушены, как минимум, пять частных домов, пишет "Думская" со ссылкой а сообщения очевидцев.

На фото с места событий виден пожар, засыпанная обломками проезжая часть и выбитые взрывной волной двери здания.

10:14 Большая пробка на Новоирпенской трассе ведущей из Ирпеня в Киев.

Пробка образовалась в результате усиленной проверки транспортных средств.

Очередь из автомобилей, ожидающих возможности проезда, растянулась на несколько километров. В скоплении машин стоят, легковые автомобили, автобусы, грузовики.

10:08 Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан подтвердил, что вновь попытается вернуться в Украину по свидетельству о рождении после того как у него в прошлую пятницу отобрали на границе паспорт и не пустили в страну.

При этом он сказал, что прорывов на границе устраивать не будет.

"Сейчас я ищу возможность, вновь пересечь границу Украины. У меня на руках ещё есть свидетельство о рождении, которое никто ни приостановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился - город Днепропетровск, Украина. Однако голь на выдумки хитра, как гласит народная мудрость. Прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите. В стране война!" - написал Корбан.

10:02 В Николаеве из-за утреннего обстрела пострадала городская котельная, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Он также опубликовал фото разрушенного объекта инфраструктуры. Судя по фото, у котельной обрушилась одна из стен.

09:49 Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что план ЕК по снижению потребления газа на 15% - "практически невыполним".

Напомним, сегодня министры энергетики стран ЕС должны утвердить чрезвычайный план по сокращению потребления газа, который предполагает сокращение потребления каждой страной на 15% - в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Вчера власти Польши выступили против этого плана.

Испания, Португалия, Греция и Франция еще до Польши не поддержали (https://t.me/stranaua/54331) инициативу ЕК.

09:42 На фоне роста военных расходов финансовые ресурсы Украины могут закончиться "уже этой осенью", пишет Financial Times.

По прогнозу инвестиционного директора британской управляющей компании Abrdn, исчерпание ресурсов "обернется катастрофой".

"Если они сожгут свои резервы, им придется решить, платить ли им солдатам или медсестрам. У них будут проблемы с управлением школами и больницами", - заявил он.

Поддержка из-за рубежа идет недостаточно быстро, из обещанных иностранными правительствами и фондами 38 млрд предоставлены лишь 12,7 млрд.

"Нужно что-то делать внутри страны - либо повышать налоги, либо сокращать расходы, которые не являются критическими. Все думали, что война скоро закончится. Но на это уйдут месяцы, если не годы", - сказал изданию профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко.

09:37 В "ДНР" ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа.

"Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью", - заявил "замглавы Мининформации ДНР" Даниил Безсонов, передает ТАСС.

Напомним, по разным данным РФ планирует провести "референдум" по всей захваченной территории в сентябре.

В "ДНР" рассчитывают на поддержку в 70% по вопросу "присоединения" к РФ.

09:33 Пожар на нефтебазе в Буденовском районе Донецка локализован, сообщили местные "власти".

Сообщается, что горели 6 стационарных цистерн с топливом, никто не пострадал.

О причинах возгорания не сообщается. Местные телеграм-каналы сообщали, что пожар возник из-за обстрела.

09:20 По ситуации вокруг Бахмута из сводки Американского института изучения войны.

1. На юг от Бахмута:

25 июля российские войска постепенно продвигались к югу от Бахмута. Опубликованные "ЛНР" данные указывают на то, что российские войска продвинулись в Новолуганское, в 25 км к юго-востоку от окраины города.

Несколько российских источников также утверждали, что российские войска активно зачищают территорию Угледарской ГЭС, которая находится на северной окраине Новолуганского.

В то же время заявление Генштаба о "частичных успехах" россиян на Углегорской ТЭС "может свидетельствовать о контролируемом отходе украинских войск от станции", считают в Институте изучения войны.

По заявлениям российских военкоров, украинские войска "могут отходить к северо-западу от Новолуганского в Семигорье".

Российские войска также продолжали боевые действия в районе Новолуганского в Вершине и Мироновском.

2. На восток от Бахмута:

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к востоку от Бахмута, сообщают в Институте изучения войны.

По данным генштаба ВСУ, войскам РФ не удалось продвинуться из Клинового на занятые позиции в Покровском. "Российские Telegram-каналы утверждали, что российские войска ведут бои к северо-востоку от Бахмута в районе Бахмутского и Соледара, чтобы продвинуться на юго-запад от Бахмута из Соледара", - говорится в сводке Института изучения войны.

09:12 Губернатор Виталий Ким публикует видео утреннего удара по Николаеву.

08:50 Новая сводка разведки Британии посвящена удару по морскому порту Одессы 24 июля. И рекламе своих антикорабельных ракет Harpoon.

Британцы не подтверждают, что Россия, как она утверждает, разбомбила там склад "Гарпунов". Но делают вывод, что эти ракеты Москва рассматривает как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.

Ракеты значительно подорвали общий план вторжения, "поскольку Россия не может реально морским десантом захватить Одессу".

В минобороны Британии прогнозируют, что РФ будет и впредь уделять первоочередное внимание уничтожению противокорабельного потенциала Украины.

Однако России сложно будет находить цель из-за устаревшей разведывательной информации и "плохого планирования".

08:38 Германия находится на грани рецессии. В стране упал один из важнейших экономических барометров - индекс деловых настроений, который рассчитывается Институтом экономических исследований ifo.

В июле он снизился до 88,6 пункта - по сравнению с 92,2 пункта в июне. И это самый низкий показатель с июня 2020 года, когда бушевала пандемия.

Давление на экономику оказывают высокие цены на энергоносители и надвигающаяся нехватка газа. Ухудшение настроений фиксируется в промышленном секторе, сфере услуг, торговле, строительной отрасли. Из чего ifo делает вывод о надвигающейся рецессии.

08:34 Подробности утренних обстрелов Николаева от губернатора Виталия Кима.

"Утром, 26 июля, по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. По предварительной информации в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв", - сообщил Ким.

Также в окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города.

08:20 Украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Об этом пишет New York Times в своем аналитическом материале.

Издание сообщает, что "украинские войска готовятся к одному из самых амбициозных и значительных действий войны: взятию Херсона".

Губернатор Дмитрий Бутрий заявил, что ВСУ к настоящему времени освободили 44 населенных пункта вдоль границы Херсонской области, что составляет около 15 процентов ее территории. В то же время на Западе необходимость более масштабных контратак вызывает споры.

Для контратаки потребуется огромное количество войск и гораздо больше систем наступательного вооружения, чем Украина имеет в настоящее время. В целом Украина расходует от 6000 до 8000 снарядов в день. При активном наступлении на Херсон их потребовалось бы в три-четыре раза больше.

Штурм же самого Херсона может повлечь за собой ожесточенные городские бои с огромными потерями в солдатах и технике. "Мы смотрим на Херсон так, как будто это следующая Фаллуджа", - сказал Майкл Мальдонадо, 34-летний бывший морской пехотинец США из Канзаса, который воюет в украинской 28-й бригаде на западной границе Херсонской области.

Фаллуджа - город в Ираке, который США штурмовали почти два месяца, понеся много потерь, после чего это место называли "кладбищем американцев".

При этом украинские войска у границ Херсонской области готовы идти в атаку, как они сами заявили журналисту New York Times.

08:06 Ночной обстрел Донецка. Ночью попали по нефтебазе в Буденновском районе города, сообщают местные паблики. Утром она все еще горит.

08:05 В Николаеве россияне нанесли удар по порту. Это был одновременный ракетный обстрел, который обрушился рано утром и на Одесскую область, сообщает ОК "Юг".

За пределами Николаева были обстрелы из систем С-300, добавили в командовании. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

08:04 В Харькове сегодня ночью из-за обстрелов загорелась крыша автосалона в Слободском районе.

Также россияне снова нанесли удары по критической инфраструктуре в Чугуеве, куда вчера уже был мощный "прилет".

В Чугуеве спасатели продолжают разбирать последствия вчерашних разрушений дома культуры, где в подвале еще остались люди, сообщил губернатор Олег Синегубов.

08:03 Сегодня министры энергетики стран ЕС должны утвердить чрезвычайный план по сокращению потребления газа. Ранее документ был согласован устно, сообщает агентство dpa.

Этот план предполагает сокращение потребления каждой страной на 15% - в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Кроме того, туда заложены меры экономии в случае "широкомасштабного дефицита газовых поставок".

В согласованном проекте документа такие меры были ослаблены и увеличено число исключений.

Видимо, это произошло после того, как ряд европейских стран отказались урезать потребление в тех объемах, которые изначально предлагала Еврокомиссия.

Подготовка к газовой экономии идет на фоне сокращения поставок топлива из России, которая пока отказывается наращивать объемы по "Северному потоку-1".

Происходит это под предлогом технических моментов, связанных с ремонтом турбины "Сименс".

Но на Западе убеждены, что Путин вводит против Европы таким образом ответные "газовые санкции".

08:02 После ракетного удара по Одесской области этим утром есть попадания в частные дома. Начались пожары, на местах работают спасатели.

По предварительной информации, раненых нет, сообщили в оперкомандовании "Юг".

08:02 По Одесской области около пяти часов утра были ракетные удары. Их наносили российские стратегические бомбардировщики.

Идет спасательная операция, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

В то же самое время о взрывах в Николаеве заявлял мэр города Александр Сенкевич.

08:01 Несколько заявлений президента Турции Реджепа Эрдогана о зерне, Путине и НАТО:

1. Упрекнул Запад в плохом отношении к Путину.

"Мы смотрим и на Путина, и на Зеленского как на друзей, а не врагов. Более того, подход Запада к господину Путину неправильный… Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Так не подобает политикам. Какое отношение к нему проявишь, то и получишь".

2. Турция не пустит Швецию и Финляндию в НАТО, пока они не решат вопрос с курдами.

"До тех пор, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждёт от нас уступок в этом вопросе".

Эрдоган также заявил, что голосование Турции на Мадридском саммите за вступление этих стран - это только "меморандум". Отметим, что основная формальность - это ратификация их вступления в парламенте Турции.

3. Обстрел порта Одессы "опечалил" Турцию. Но кого-то конкретного (а именно Россию, которая нанесла удар) он в этом контексте не упомянул.

"Мы видим, насколько щепетилен все еще процесс в связи с атакой на порт Одессы в субботу. Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло. Ожидаем, что каждый будет выполнять свою часть соглашения. Ее провал обернется против нас всех".

08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 26 июля. Главное:

1. С территории Беларуси беспилотники вели разведку на территории Волынской области (в телеграм-каналах ранее были сообщения, что там сработала система ПВО).

2. К северу от Славянска был штурм противника в районе национального парка "Святые горы", ВСУ его отбили.

3. К юго-востоку от Северска отбит штурм села Спорное, на трассе Бахмут-Лисичанск россияне пытались захватить Берестовое. К востоку от Бахмута идут бои за Покровское.

4. К югу от Бахмута - неудачная попытка штурма Семигорья. Что же до Углегорской ТЭС, где у россиян вчера был "частичный успех", то в утренней сводке говорится только об авиаударе по территории станции.