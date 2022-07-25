Украинцы массово возвращаются на оккупированные территоррии. В день пункт пропуска пересекает до 200 машин
Тысячи украинцев возвращаются на оккупированные территории. Сейчас единственный действующий пропускной пункт - в Запорожской области.
Об этом пишет Euronews.
По данным информагенства, через пропускной пункт в Запорожской области проходят 150-200 машин в день. Не все из возвращающихся едут ради встречи с близкими.
"Украинцы говорят, что возвращаются не только для того, чтобы воссоединиться с семьями, но и в поисках работы, которую не смогли найти на украинской территории", - пишет Euronews.
Ранее сообщалось, что российским учителям обещают платить почти двести тысяч рублей за работу на оккупированном юге Украины.
Также писали, что две трети украинских беженцев не собираются возвращаться в ближайшее время в Украину.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.
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