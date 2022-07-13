Две трети украинских беженцев не собираются покидать принимающие страны в ближайшее время. Они рассматривают возможность вернуться в Украину после окончания боевых действий.

Об этом говорится в исследовании, проведенном агентством ООН по делам беженцев.

Большинство опрошенных говорят, что хотят вернуться в Украину, когда появится возможность, но 65% пока планируют оставаться в принимающей стране. Также 9% собираются переехать в другую.

Главный фактор, чтобы вернуться в Украину, для опрошенных - снижение интенсивности боевых действий.

При этом 16% опрошенных сказали, что хотят вернуться в Украину в ближайшие два месяца, но большая часть из временно - только чтобы увидеться с родными и друзьями и решить дела.

40% из тех, кто хочет вернуться, планируют сделать это в течение следующего месяца.

Больше готовых вернуться среди жителей Киева и западных областей. Меньше - с востока и севера.

Агентство опросило 4900 человек из Украины, проживающих в настоящее время в Чехии, Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии в период с середины мая по середину июня.

По данным ООН, сейчас в Европе зарегистрировано более 5,6 миллиона беженцев. С начала войны страну покинули почти 8,8 миллиона человек и почти 3,3 миллиона уже вернулись.

Ранее сообщалось, что с начала войны из Украины выехали более 8 миллионов беженцев.

Также мы писали, что в Украину из Евросоюза вернулись уже более трех миллионов украинских беженцев.