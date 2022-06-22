С начала войны из Украины уехали более 8 млн человек. А 2,8 млн - вернулись.

Таковы последние данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Больше всего беженцев отправилось в Польшу – более 4 млн украинцев.

В Россию из Украины прибыло более 1,3 млн человек.

Беженцы также едут в Румынию, Молдову, Словакию, Венгрию и другие европейские страны.

Ранее мы публиковали статью The Guardian, что кризис с украинскими беженцами только начинается.

Также "Страна" рассказывала, почему украинских беженцев, решивших съездить на родину, не пускают обратно в ЕС.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.