Главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою медаль Нобелевского лауреата за 103,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает американский многонациональный аукционный дом Heritage Auctions.

Это самая дорогая продажа Нобелевской медали в истории. Торги проходили в Нью-Йорке.

Деньги, как сказал Муратов, пойдут на помощь детям украинских беженцев.

Напомним, Муратов получил Нобелевскую премию мира в октябре вместе с филиппинской журналисткой и писательницей Марией Ресса. Лауреатов отметили за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

В конце марта стало известно, что главред российской "Новой газеты" передаст свою Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев. Муратов попросил откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду.

Ранее мы также рассказывали, что Муратова в России облили краской в поезде.

Отметим, что "Новая газета" прекратила выпуск с конца марта.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня онлайн.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.