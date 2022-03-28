Российская оппозиционная "Новая газета" объявила о приостановке выхода издания. Произошло это после второго предупреждения Роскомнадзора.

Об этом говорится в заявлении редакции.

"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге - до окончания "специальной операции на территории Украины", - сказано в заявлении.

Отметим, что главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. 22 марта он сообщил, что передаст свою медаль в пользу украинских беженцев.

Напомним, ранее Роскомнадзор запретил российским CМИ называть войной "спецоперацию в Украине".

Также мы писали, что Роскомнадзор запретил российским изданиям публиковать интервью с Зеленским.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.