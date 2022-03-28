Российская "Новая газета" объявила о приостановке выхода издания. У ее главреда - Нобелевская премия мира
Российская оппозиционная "Новая газета" объявила о приостановке выхода издания. Произошло это после второго предупреждения Роскомнадзора.
Об этом говорится в заявлении редакции.
"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге - до окончания "специальной операции на территории Украины", - сказано в заявлении.
Отметим, что главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. 22 марта он сообщил, что передаст свою медаль в пользу украинских беженцев.
Напомним, ранее Роскомнадзор запретил российским CМИ называть войной "спецоперацию в Украине".
Также мы писали, что Роскомнадзор запретил российским изданиям публиковать интервью с Зеленским.
Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта.
Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".
Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.
О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.