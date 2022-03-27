Роскомнадзор отреагировал на то, что российские журналисты взяли интервью у Зеленского.

В ведомстве предупредили российские СМИ о "необходимости отказаться от публикации данного интервью".

"В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования", - сообщили в Роскомнадзоре.

Напомним, что Роскомнадзор запретил российским CМИ называть войной "спецоперацию в Украине".

Ранее мы писали, что Роскомнадзор грозит заблокировать "Википедию" за статью о вторжении России в Украину.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.

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