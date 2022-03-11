Сегодня, 11 марта, Роскомнадзор объявил дату ограничения социальной сети Instagram на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр федеральной службы.

"В социальной сети Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян, в связи с чем Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к этой социальной сети", - говорится в материале.

В связи с этим у россиян осталось 48 часов на пользование соцсетью.

"Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода", - добавили в Роскомнадзоре.

Ранее "Страна" сообщала, что в России вслед за Facebook могут заблокировать Instagram. Депутат Госдумы Хинштейн написал запрос в "Мету" с требованием официально подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении в соцсетях призывов к насилию в отношении российских военных.

Также напомним, что в России начали блокировать Twitter. Эту информацию подтверждает и Роскомнадзор.

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