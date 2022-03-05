Американский миллиардер и основатель проекта глобальной раздачи интернет-сети Starlink Илон Маск отказался блокировать российские информационные агентства. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Некоторые правительства (не Украина) приказали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы не будем этого делать, разве что под прицелом", - сказал он.

В то же время Маск извинился перед людьми, объяснив свою позицию тем, что он является "абсолютистом свободы слова".

Starlink - это спутниковая система, которая работает через радиодиапазоны с частотой 12 ГГц. Интернет от Илона Маска обеспечивает скорость до 1 Гбит в секунду, а пользоваться им можно буквально в любой точке мира. Наши эксперты сравнивают Starlink со спецсвязью. Сеть Маска минимально зависит от наземного оборудования (которое, как показывает хронология войны в Украине, может оказаться ненадёжным).

Напомним, недавно Маск недавно прислал несколько комплексов "Старлинк" Украине. То есть там будет доступ к российским СМИ.

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В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.