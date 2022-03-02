В Украине уже есть интернет от Starlink Илона Маска. По крайней мере, в тестовом режиме его уже запустили в Киеве.

"SpaceX Starlink работает в Киеве, Украина! Приемник разместил просто за моим окном, даже без регулировки и с отключенными моторами. Максимальная скорость некоторое время была больше 200 Мбит в секунду", — написал в Телеграм инженер Олег Кутков. Он купил оборудование уже давно, но оно не ловило сигнал. Теперь же все запустилось

О том, что Starlink активен в Украине на днях сообщил в Твиттере сам Илон Маск, пообещав, что будут доставлены дополнительные терминалы.

На сегодня таких станций уже, минимум, две — одну получила Минцифры (на самом деле министр Федоров говорит о первой партии станций, точное количество не уточняется, но на фото, которое разместил Федоров в ФБ видны горы коробок), еще об одной сегодня отчитались в "Укрзализнице".

Starlink — это спутниковая система, которая работает через радиодиапазоны с частотой 12 ГГц. Интернет от Илона Маска обеспечивает скорость до 1 Гбит в секунду, а пользоваться им можно буквально в любой точке мира. Наши эксперты сравнивают Starlink со спецсвязью.

Что, с учетом рисков остаться из-за войны без связи и интернета, может оказаться для Украины настоящим спасением.

Впрочем, непонятно, кто будет иметь доступ к интернету от Илона Маска. На официальном сайте Starlink при попытке заказать услугу на киевский адрес всплывает информаци о том, что сервис планирует расширить услугу на данный регион в 2023 году. Но предлагается уже сейчас заплатить депозит в 99 долларов.

"Starlink — это мощный и современный канал связи. Но для тех, у кого есть соответсвующее оборудование",— говорит PR- директор "Укртелекома" Михаил Шуранов. Дополнительное оборудование может стоить до 500 долларов плюс по 99 долларов придется ежемесячно платить в качестве абонплаты. Что, как минимум, в десять раз дороже, чем обходится украинцам обычный мобильный интернет.

Но это — стандартные условия. Которые для Украины могут меняться.

Разбирались, как будет работать Starlink в Украине, кто им сможет пользоваться и сколько придется платить.

Подарок от Маска

Возможность появления в Украине системы спутниковой связи и интернета Starlink обсуждалась уже давно. Тогда эксперты говорили, что такой сервис станет доступным для состоятельных украинцев, готовых заплатить за оборудование 499 долларов разово плюс 99 долларов в месяц в качестве абонплаты. На официальном сайте сервиса указано, что по киевскому адресу он сможет подключить абонента в 2023 году, в порядке очереди. Предлагают прямо сейчас внести депозит в 99 долларов.

"Проблема в том, что оборудование от Starlink в дефиците, купить его не так просто. Впрочем, те, кто смог это сделать, не имели возможности подключиться в Украине, так как не было сигнала. В числе таких экспериментаторов", — говорит инженер Олег Кутков.

Он приобрел «тарелку» давно, для реверса и опытов, как поясняет он сам.

"На днях Маск написал, что теперь сервис работает в Украине. Я проверил, у меня не работало, стал общаться с народом из SpaceX, порешали вопрос, и вот мой первый официальный тест",— комментирует Кутков.

Как написал на днях в Твиттер Илон Маск, сервис Starlink уже активен в Украине, а дополнительные терминалы будут доставлены. Так Маск ответил на твит главы Минцифры Михаила Федорова.

"Илон Маск, пока вы пытаетесь колонизировать Марс — Россия пытается оккупировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса — российский ракеты атакуют мирное население Украины! Просим обеспечить Украину станциями Starlink и обратиться к здравомыслящим россиянам",— написал Федоров в Твиттер.

На что Маск оперативно отреагировал.

На сегодня в Украину уже две станции Starlink. Первую получило Минцифры (на самом деле речь может идти о "первой партии", количество не сообщается), о второй сегодня отчиталась "Укрзализниця".

"Вторая в Украине станция Starlink (первая у Федорова, конечно) заработала на УЗ. Благодарю Госсецсвязи, министра Александра Кубракова и министра Михаила Федорова , команду УЗ, а также Илона Маска за оперативность и четкость! Скорость и диджитализация и в мирное время были нашими приоритетами. А в военное время это вдвойне важно",— цитирует Телеграм- канал "Укрзализницы" руководителя компании Александра Камышева.

Станция Starlink выглядит как мини—спутниковая тарелка. Есть также терминал, который позволяет раздать интернет на 50—100 устройств.

Не боится войны

Что такое Starlink и почему работа этого сервиса в Украине воспринимается как прорыв.

Starlink — это спутниковая система связи и широкополосного интернета, то есть, она минимально зависит от наземного оборудования (которое, как показывает хронология войны в Украине, может оказаться ненадёжным).

С терминалами пользователей Starlink через радиодиапазон частотой 12 ГГц.

Терминалы должны устанавливаться в местах, где нет препятствий для спутникового сигнала, как показывает тест киевского инженера Кутикова, достаточно просто установить терминал за окном.

Оборудование компактное, то есть, его можно переносить с места на место или транспортировать.

В целом Starlink позиционируется как "экстремальный" интернет — для труднодоступных мест, там, где обычный интернет ненадежен и т.д.

Первый запуск спутниковой системы состоялся 22 февраля 2018 года, на сегодня запущено уже более 2 тысяч спутников. Но планируется увеличить их количество до 12 тысяч. Число пользователей Starlink пока сравнительно невелико — порядка 145 тысяч человек в 25 странах мира.

Главное преимущество Starlink в наших условиях — возможность пользоваться интернетом в условиях, когда будет повреждена наземная инфраструктура операторов связи.

К примеру, после взрыв в Чугуеве очень большие проблемы со связью возникли в Харькове.

Были перебои также в Ирпене. Как сообщили в "Киевстаре", только сегодня восстановили оптоволоконную сеть в городе, и фактически все базовые станции снова работают.

"В нашей сети все работает",— говорит Шуранов.

Но, понятно, что в условиях военного времени риски остаться без связи и интернета весьма высоки, причем, для целых городов. Также о возможных перебоях со связью, целью которых являются массовые фейковые сообщения и "информационно -психологическая операция" предупредили в Минобороны.

Как Starlink будет работать в Украине

За счет Маска уже сейчас связью и интернетом могут обеспечить госорганы и критическую инфраструктуру. Но раз сервис активен в Украине, любой пользователь может подключиться при условии, если сможет купить оборудование и будет готов выложить 499 долларов (за терминал, монтажный штатив и маршрутизатор).

"Starlink может быть доступен для всех, у кого есть оборудование",— говорит Шуранов.

"Телевышка… Больно… но спасибо тебе, Илон Маск, за Starlink. Надо срочно подключать интернет от крутейшего человека в мире. После удара по узлам связи — тем более",— написал в Фейсбуке нардеп Алексей Гончаренко. В комментариях украинцы тут же начали спрашивать — как можно подключиться и где найти инструкции.

На что глава соборного совета, депутат нескольких созывов одного из райсоветов Днепра Артем Тимарев ответил— инструкций не найдете.

"Чтобы подключиться, необходим специальный терминал с антенной. SpaceX продает их по 499 долларов (2500 долларов премиум- терминал для бизнеса). Управляется через приложение со смартфона. Те терминалы, что привезли, это для спецсвязи Украины",— пояснил Тимарев.

Но, как говорят наши источники, доступ к Starlink получат также подразделения теробороны, критической инфраструктуры и др. В последующем, если война не закончится и будут серьезные проблемы со связью может идти речь об увеличении количества партий бесплатных терминалов для Украины, что позволит расширить доступ к Starlink.

"Оборудование от Starlink позволит усилить устойчивость нашей системы коммуникаций на фоне рисков вывода из строя фиксированных сетей передачи данных. Наибольшую ценность оно представляет в первую очередь в зонах активных боевых действий. Мне представляется маловероятным, что на правобережной Украине магистральные каналы были массово выведены из строя. Насколько массовым может стать интернет от Маска? Вряд ли оборудование будет завозиться к нам сотнями или хотя бы десятками тысяч комплектов, да и емкость самой спутниковой сети не рассчитана на большие потребности, даже в рамках, к примеру, магаполиса. Так что массовым решением Srarlink вряд ли станет — максимум, для нескольких тысяч пользователей",— говорит эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич.

Между тем, в Украине хотят наладить следующую схему — оперативная часть связи уйдет на спутник Маска, а граждане будут получать доступ к сообщениям (в том числе, экстренным) через обычные вышки мобильных операторов в автоматическом режиме (специально подключаться и платить не нужно). Как в итоге все будет работать — узнаем уже в ближайшее время.