Поставленные в Украину американским миллиардером Илоном Маском терминалы для спутников Starlink уже запущены.

Согласно данным сервиса Speedtest, скорость скачивания интернета, покрытие которым обеспечивают спутники, варьируется от 100 до 200 МБ/с.

Starlink – это глобальная спутниковая система, которая, как говорит реклама, позволяет пользоваться быстрым и бесплатным интернетом. Однако бесплатный он весьма условно. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу - 99 долларов в месяц. При этом установка оборудования и настройка максимально проста и занимает до пяти минут.

Ранее "Страна" писала, что о том, чтобы Украина как можно быстрее была обеспечена станциями Starlink, Илона Маска попросил глава Минцифры Михаил Федоров. И вскоре Маск заявил, что его интернет станет доступен в Украине.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к главе компании Apple Тиму Куку и попросил отключить россиян от App Store.

"Обратился к генеральному директору компании Apple Тиму Куку с просьбой заблокировать для граждан России Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, запретить загружать свои продукты в маркеты! Разрешаете выбирать себе президентом убийцу, тогда придется наслаждаться сайтом "Россия 24", - написал Федоров в своем Фейсбуке.