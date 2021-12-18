SpaceX вывели на орбиту новые спутники Starlink. Фото: скрин видео Twitter

Ракета-носитель Falcon 9, ранее запустившая зонд NASA для защиты Земли от астероидов, успешно вывела на орбиту партию из 52 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщает в Twitter в субботу, 18 декабря, компания SpaceX.

"Успешный вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении компании.

Запуск мини-спутников был проведен со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Через 15 минут после запуска 52 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 341 км.

После проверки инженерами их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.

Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1942 космических аппаратов весом 290 кг каждый.

Запущены 1942 спутника Starlink

Число спутников Starlink приближается к двум тысячам. Источник: SpaceX

Ранее "Страна" сообщала, что американский корабль с космо-туристами совершил успешный суборбитальный полет и приземлился на Землю.

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