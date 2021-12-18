SpaceX вывела на орбиту новую партию мини-спутников Starlink. Их число на орбите приближается к двум тысячам
Ракета-носитель Falcon 9, ранее запустившая зонд NASA для защиты Земли от астероидов, успешно вывела на орбиту партию из 52 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Об этом сообщает в Twitter в субботу, 18 декабря, компания SpaceX.
"Успешный вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении компании.
Запуск мини-спутников был проведен со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.
Через 15 минут после запуска 52 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 341 км.
После проверки инженерами их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.
Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1942 космических аппаратов весом 290 кг каждый.
Watch Falcon 9 launch 52 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/L2w1yHT2XG— SpaceX (@SpaceX) December 18, 2021
Число спутников Starlink приближается к двум тысячам. Источник: SpaceX
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