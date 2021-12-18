Ракета-носитель Falcon 9, ранее запустившая зонд NASA для защиты Земли от астероидов, успешно вывела на орбиту партию из 52 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщает в Twitter в субботу, 18 декабря, компания SpaceX.

"Успешный вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении компании.

Запуск мини-спутников был проведен со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Через 15 минут после запуска 52 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 341 км.

После проверки инженерами их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.

Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1942 космических аппаратов весом 290 кг каждый.

Watch Falcon 9 launch 52 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/L2w1yHT2XG — SpaceX (@SpaceX) December 18, 2021

Число спутников Starlink приближается к двум тысячам. Источник: SpaceX

Ранее "Страна" сообщала, что американский корабль с космо-туристами совершил успешный суборбитальный полет и приземлился на Землю.

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