Генеральный директор компании Tesla, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковая система "Старлинк" станет доступен в Украине.

Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте.

Старлинк – это глобальная спутниковая система, которая позволяет пользоваться быстрым и бесплатным интернетом. О том, чтобы Украина как можно быстрее была обеспечена станциями Старлинк Илона Маска попросил глава Минцифры Михаил Федоров.

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