ВСУ уничтожили еще один Ил-76. Фото: Фейсбук

Сегодня, 26 февраля, Вооруженные Силы Украины сбили уже второй за день Ил-76, на борту которого были российские десантники. Также за текущие сутки вражеские войска потеряли как минимум 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ и два штурмовика Су-25.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

 

"Противовоздушная оборона Воздушных Сил продолжает наносить существенные потери авиации оккупантов, бронетехнике и живой силе противника... Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1", - сказано в сообщении.

Вражеские войска потеряли сегодня как минимум 11 вертолетов. Скриншот из фейсбука ВСУ

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