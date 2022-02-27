Сегодня, 26 февраля, в сети появилось фото с описанием "парашюты в небе над Киевом". Снимок сделан на Софиевской Борщаговке.

Позже выяснило, что, скорее всего, это следы работы украинской ПВО.

"Коротко - высадка воздушного десанта на Софиевской Борщаговка - фейк", -написал помощник главы МВД Антон Геращенко.

Ранее в Киеве объявили комендантский час, который продлится до восьми утра понедельника. Во время комендантского часа в Киеве из дома можно выходить лишь обладателей спецпропусков.

Напомним, Разведка сообщает о грядущем массированном ударе по Киеву. Жителей столицы попросили прятаться в убежище.