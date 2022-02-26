Сразу много источников с украинской стороны пишут, что сейчас к Киеву летит авиация и движутся армейские колонны россиян. Авиаудар может быть нанесен в течение 10-30 минут.

Об этом сообщают сразу несколько ресурсов, в том числе и народные депутаты, они ссылаются на данные разведки.

За несколько минут до этого в столице была объявлена воздушная тревога.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

В нашем онлайне — Главное о войне в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото и видео, оперативные новости Украины сейчас.

Угроза окружения на Донбассе, прорыв на юге, стрельба в Киеве. Что происходит на фронте и в тылу — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе: