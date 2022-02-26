Войска РФ под Киевом, Харьков держится, враг сдается в плен. Арестович рассказал о ситуации на фронте
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал новое видеообращение по поводу ситуации в Украине в субботу, 26 февраля.
Что сказал Арестович:
- Российские войска накапливаются на западе от Киева, но по ним наносятся мощные артиллерийские удары.
- Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон держатся.
- На Донбассе противник атакуют, но украинская армия удерживает позиции (про потерю Станицы Луганской не сказал).
- Есть проблема с движением россиян на Запорожье и Энергодар, но об этой проблеме знают и ее решают.
- Сейчас наступает психологический слом - их буря и натиск иссякает и осталось день-два. Солдаты сдаются в плен. 300 солдат-срочников уже в плену. Противник потерял более 1000 убитыми.
Напомним, на этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.
Мы писали, что в Офисе президента заявили, что Зеленский готов "только на полноценные переговоры с Россией, без ультиматумов".
Сообщали также, что в Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке - основные новости Киева.
В нашем онлайне - Главное о войне в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото и видео, оперативные новости Украины сейчас.
Угроза окружения на Донбассе, прорыв на юге, стрельба в Киеве. Что происходит на фронте и в тылу - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе: