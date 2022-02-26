Советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал новое видеообращение по поводу ситуации в Украине в субботу, 26 февраля.

Что сказал Арестович:

Российские войска накапливаются на западе от Киева, но по ним наносятся мощные артиллерийские удары. Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон держатся. На Донбассе противник атакуют, но украинская армия удерживает позиции (про потерю Станицы Луганской не сказал). Есть проблема с движением россиян на Запорожье и Энергодар, но об этой проблеме знают и ее решают. Сейчас наступает психологический слом - их буря и натиск иссякает и осталось день-два. Солдаты сдаются в плен. 300 солдат-срочников уже в плену. Противник потерял более 1000 убитыми.

Напомним, на этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

Мы писали, что в Офисе президента заявили, что Зеленский готов "только на полноценные переговоры с Россией, без ультиматумов".

Сообщали также, что в Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке - основные новости Киева.

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