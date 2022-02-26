По состоянию на 26 февраля ВСУ утратили контроль над городом Станица Луганская в Луганской области.

Об этом в Facebook заявил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

В области по состоянию на 11:30, по данным Гайдая, Украина утратила контроль над населенными пунктами Станица Луганская, Крымское, Марковка.

Северодонецк, по его словам, готовится к обороне.

О захвате Станицы Луганской ранее заявили в "ЛНР", в сети появляются фото и видео из города.

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