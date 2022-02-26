В субботу, 26 февраля, российские войска приближаются к городу Балаклея Харьковской области.

Об этом со ссылкой на мэра города Ивана Столбового сообщает "Суспильне".

"Техника приближается к городу Балаклея. И там действительно символы, буква Z и триколоры. Более 60 единиц", - сказал Столбовой.

Балаклея - город южнее Харькова, он расположен на пути к Донбассу.

"Если там действительно есть российские войска, то получается, что они обошли Харьков и движутся в тыл группе украинских войск на Донбассе", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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