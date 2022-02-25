Сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили, что украинским военным удалось остановить наступление российских войск под Конотопом.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства в пятницу, 25 февраля.

Кроме того, в ВСУ добавили, что у российских солдат проблема с горючим и снабжением.

"Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны россиян", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что МВД Украины подтверждает, что Конотоп окружен российскими войсками, в Сумах идут уличные бои. Кроме того, в соцсетях публиковали видео, как российская техника идёт по Сумской области на Ахтырку.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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