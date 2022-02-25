В украинской армии заявили, что им удалось остановить наступление российских войск под Конотопом
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили, что украинским военным удалось остановить наступление российских войск под Конотопом.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства в пятницу, 25 февраля.
Кроме того, в ВСУ добавили, что у российских солдат проблема с горючим и снабжением.
"Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны россиян", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что МВД Украины подтверждает, что Конотоп окружен российскими войсками, в Сумах идут уличные бои. Кроме того, в соцсетях публиковали видео, как российская техника идёт по Сумской области на Ахтырку.
Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.
В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.
Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.