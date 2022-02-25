Глава Запорожской ОГА Александр Старух опроверг заявление о таковых колоннах, которое распространили рядл, что на Запорожье движутся танковые колонны российских войск.

Тем не менее жителей Запорожья призвали спуститься в укрытия и бомбоубежища.

Напомним, что рано утром в пятницу, 25 февраля, был нанесен ракетный удар по пограничному подразделению в Запорожской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что харьковский губернатор Олег Синегубов говорит о наступлении на Харьков российских войск и призывает горожан оставаться в укрытиях.

"Страна" сообщала, что на подступах к Херсону сегодня, 25 февраля, шли сильные бои.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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