Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий заявил, что украинские военные контролируют город и призвал не верить фейкам о якобы сдаче Сум.

Об этом Дмитрий Живицкий написал в Facebook в пятницу, 25 февраля.

"Военные остаются в городе. Никто врагу не сдается, не ведитесь на фейки", - сказал губернатор Сумской области.

При этом в Минобороны Российской Федерации утверждают, что российские подразделения блокируют Сумы и Конотоп.

Напомним, что МВД Украины подтверждает, что Конотоп окружен российскими войсками, в Сумах идут уличные бои. Кроме того, в соцсетях публикуют видео, как российская техника идёт по Сумской области на Ахтырку.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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