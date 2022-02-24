Огромная колонна бронетехники идёт в направлении Киева примерно в 10 километрах от Сум.

Видео очевидцы публикуют в соцсетях.

Очевидцы засняли, как колонн бронетехники, которой, по их словам, "не видно конца" и которая, как заявляется, едет в сторону Киева.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

Также мы писали о том, что после этого ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ.

Кроме того, сообщалось, что в Офисе президента допустили точечное десантирование противника в правительственном квартале Киева.

"Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.

Что известно о начале войны в Украине - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".