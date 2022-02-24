Советник главы Офиса президента Подоляк говорит, что возможно десантирование противника прямо в правительственном квартале Киева.

Об этом он сказал на брифинге.

"В принципе ситуация управляемая. Должен предупредить, что могут быть какие-то эксцессы. Как бывают у нас обстрелы аэродромов, военной инфраструктуры и т.д. Эти эксцессы будут продолжаться в течение сегодняшнего дня точно", - сказал Подоляк.

Он рекомендовал журналистам вернуться в редакции и работать там, потому что возможно десантирование противника прямо в правительственном квартале Киева.

"Потому что возможно точечное десантирование. Сейчас идут бои в Гостомеле. И возможна попытка проникнуть в правительственный квартал. Одна из целей - убрать высшее руководство страны.

Напомним, Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

После этого ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ.

Также мы писали о том, что пограничники сообщили о попытке прорыва границы в Киевской области.

"Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.

Что известно о начале войны в Украине - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".