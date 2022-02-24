Пограничники сообщили о попытке прорыва границы в Киевской области

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщает о попытке прорыва границы в Киевской области.

Об этом сообщает ГПСУ в Фейсбуке.

"Российская техника пошла на прорыв в Киевской области. В Киевской области русские войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча". Пограничниками вместе с украинскими военными принято сражение.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда были произведены обстрелы из градов", - заявили пограничники.

В ГПСУ добавили, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. Под Харьковом и на Донбассе идут тяжелые бои.

Также сообщали, на Подоле в Киеве и за чертой города прогремели взрывы.

Кроме того, писали, что Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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