На Подоле в Киеве и за чертой города прогремели взрывы. Фото
Днем в четверг, 24 февраля, в Киеве на Подоле прогремел взрыв.
Об этом сообщил УНИАН в Телеграм-канале.
Кроме того, был взрыв за чертой столице, где-то в районе города. При этом там пролетало несколько самолётов.
Напомним, ранее в Броварах прогремел мощный взрыв. По военному объекту ударили двумя ракетами.
Взрыв на Подоле
Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу слышат жители нескольких украинских городов.
В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары. Под Харьковом и на Донбассе идут тяжелые бои.
Также писали, что Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.
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