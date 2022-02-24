Днем в четверг, 24 февраля, в Киеве на Подоле прогремел взрыв.

Об этом сообщил УНИАН в Телеграм-канале.

Кроме того, был взрыв за чертой столице, где-то в районе города. При этом там пролетало несколько самолётов.

Напомним, ранее в Броварах прогремел мощный взрыв. По военному объекту ударили двумя ракетами.

Взрыв на Подоле

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары. Под Харьковом и на Донбассе идут тяжелые бои.

Также писали, что Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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