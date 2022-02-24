Днем в четверг, 24 февраля, в Броварах был слышен сильный взрыв. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил факт взрыва.

"Только что был удар двумя ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация о жертвах уточняется", - написал он.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу слышат жители нескольких украинских городов.

Недавно состоялся брифинг Офиса президента. Также мы писали, что под Харьковом и на Донбассе идут тяжелые бои.

Тем временем, Зеленский заявил о разрыве дипотношений Украины с Россией.

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