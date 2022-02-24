Бомбят инфраструктуру без поводов. В ОП провели брифинг по вторжению в Украину. Главные заявления
Прошел брифинг Подоляка, Никифорова и Арестовича по вторжению.
Ключевое:
- Позиция по факту нападения: Путин фактически объявил войну Украине. Не было никаких поводов для этого, поводы фейковые, заявляет Подоляк.
- По основным ударам: ВС РФ начали массово бомбить города, в первую очередь, военную инфраструктуру, аэропорты, аэродромы.
- По действиям власти: Президент активно вмешался, собрал СНБО, приняты все необходимые решение по логистике, контроперации, объявлено военное положение в Украине
- География ударов: Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Киев, Одесса, Николаев, Херсон, Краматорск, и по линии зоны ООС.
- Незначительное вклинивание противника - в Харьковской области, Черниговской, в Волынской области наступление отбито, сообщают в ОП.
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