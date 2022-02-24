Прошел брифинг Подоляка, Никифорова и Арестовича по вторжению.

Ключевое:

  1. Позиция по факту нападения: Путин фактически объявил войну Украине. Не было никаких поводов для этого, поводы фейковые, заявляет Подоляк.
  2. По основным ударам: ВС РФ начали массово бомбить города, в первую очередь, военную инфраструктуру, аэропорты, аэродромы.
  3. По действиям власти: Президент активно вмешался, собрал СНБО, приняты все необходимые решение по логистике, контроперации, объявлено военное положение в Украине
  4. География ударов: Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Киев, Одесса, Николаев, Херсон, Краматорск, и по линии зоны ООС.
  5. Незначительное вклинивание противника - в Харьковской области, Черниговской, в Волынской области наступление отбито, сообщают в ОП.

Подробнее о ситуации в Украине читайте в нашем обновляемом онлайне.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.