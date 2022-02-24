Опубликован текст указа Зеленского о военном положении. О всеобщей мобилизации в нем не говорится
Появился текст указа президента Украины Владимира Зеленского о военном положении, решение о котором поддержала Верховная Рада Украины.
Оно вводится с 5:30 утра на срок 30 дней.
О всеобщей мобилизации там не говорится.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в Украине.
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