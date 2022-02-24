Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что из-за обстрелов, которые начались утром 24 февраля во многих городах Украины, убили "несколько десятков военных".

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Российские войска перешли через Крымский перешеек и развивают наступление в двух направлениях - на Милитополь и на Херсон. Военные занимают оборону на этих направлениях и готовятся останавливать наступление.

Наиболее удачная ситуация в зоне ООС. Все атаки там отбиты, линия обороны не прорвана. Отбито Счастье, подбито много техники противника. Под Харьковом идут бои в 4-5 км на север от города. Подбили 4 танка противника. Сбито 6 российских самолётов.

В Черниговской области на 5-10 км продвинулись, но Киев защищен надежно, их будут ждать ожесточенные бои.

С украинской стороны - более 40 погибших", - сказал он.

Также Арестович призывает всех граждан вывешивать как можно больше флагов Украины.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу слышат жители нескольких украинских городов.

Также сообщалось, что ВСУ заявляют о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ.

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