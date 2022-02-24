Под Харьковом в Чугуеве в многоквартирном пятиэтажном доме продолжается ликвидация пожара, который вспыхнул в результате вражеских обстрелов. В результате ЧП погиб несовершеннолетний мальчик, а также есть раненые. Об этом сообщает ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 24 февраля в 08:23. Горел жилой дом по адресу микрорайон Авиатор, дом. №157. Пожар стал последствием вражеского обстрела.

"К месту происшествия выехало 3 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и автолестница. К моменту прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв".

Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жителей. В 09:50 огонь удалось локализовать, сейчас идет ликвидация.