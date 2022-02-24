Утром в четверг, 24 февраля, жители всей южной и восточной Украине и Киева сообщают о мощных взрывах.

Видео очевидцы публикуют в соцсетях.

После того, как президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия вводит войска на Донбасс, жители украинских городов стали сообщать о взрывах.

Жители Харькова сообщили о серии взрывов. Очевидцы публикуют последствия стрельбы в Харькове в соцсетях.

Также в сети появилось видео удара по Харькову, в ходе которого, как сообщают пользователи, накрыли воинскую часть.

Сообщают также о взрывах в Херсоне, Николаеве, Краматорске. Пользователи соцсетей публикуют видео, как утверждается, из Мариуполя.

Напомним, "Страна" следит за ситуацией в Украине в обновляемом материале.