В Харькове, Киеве, Мариуполе и других городах слышны взрывы. Видео
Утром в четверг, 24 февраля, жители всей южной и восточной Украине и Киева сообщают о мощных взрывах.
Видео очевидцы публикуют в соцсетях.
После того, как президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия вводит войска на Донбасс, жители украинских городов стали сообщать о взрывах.
Жители Харькова сообщили о серии взрывов. Очевидцы публикуют последствия стрельбы в Харькове в соцсетях.
Также в сети появилось видео удара по Харькову, в ходе которого, как сообщают пользователи, накрыли воинскую часть.
Сообщают также о взрывах в Херсоне, Николаеве, Краматорске. Пользователи соцсетей публикуют видео, как утверждается, из Мариуполя.
Напомним, "Страна" следит за ситуацией в Украине в обновляемом материале.
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