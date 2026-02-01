В Украине уже в ближайшее время могут сильно закрутить гайки по налогам. Мы уже сообщали, что этого требует МВФ для открытия новой кредитной программы.

Речь, в частности, о так называемом "налоге на OLX" (с продаж через онлайн-платформы), снижении планки по необлагаемой пошлинами стоимости посылок (сейчас - от 150 евро, в планах - от 45 евро), и, главное - введении НДС для физлиц-предпринимателей, что фактически поставит крест на упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса.

Уже "в работе" "налог на OLX" - на эту тему есть отдельный законопроект, который уже прошел первое чтение. В конце прошлого года появился проект об НДС для физлиц-предпринимателей, но ходу ему пока не дают.

Впрочем, похоже, ситуация кардинально меняется.

На днях в СМИ появились публикации о готовящемся в Кабмине большом налоговом законопроекте, в который войдут большинство перечисленных выше непопулярных решений, плюс - бессрочный военный сбор 5% (когда его повышали в 2024 году с 1,5%, то обещали снизить после войны).

Эту информацию фактически подтвердил нардеп Ярослав Железняк, который написал в своем Telegram о "нехороших новостях".

При этом, как считает глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич, запуск налоговых новаций может сильно ударить как по обычным гражданам и малому бизнесу, которые сейчас и так едва выживают, так и по экономике в целом.

"Можно было бы найти другие компенсаторы для уменьшения бюджетного дефицита, к примеру, хотя бы попытаться перекрыть контрабандные схемы на таможне и системную коррупцию во многих отраслях. Но власти, очевидно, решили пойти обычным путем и собрать деньги с людей и малого бизнеса", - сказал Доротич.

Разбирались, как власти будут закручивать гайки по налогам.

"Большой закон о налоговых гадостях"

На днях издание "Экономическая правда" написало о том, что Кабмин готовит некий "большой прекрасный налоговый закон", в котором планирует объединить все непопулярные налоговые новации, на которые власти еще осенью прошлого года подписались в меморандуме с МВФ.

Напомним: под новую кредитную программу от Фонда (она рассчитана на 4 года и 8,2 млрд долларов) подвязана еще и помощь от Евросоюза в размере 90 млрд евро. А, чтобы продлить сотрудничество с МВФ, нужно выполнить "домашнее задание (prior actions). Его украинские власти согласовали с международными партнерами еще в прошлом году.

Речь, в частности, идет о следующем:

утверждение закона о налогообложении доходов, полученных от цифровых платформ (в Украине его окрестили "налог на OLX");

утверждение закона об отмене льгот на беспошлинный ввоз в Украину международных посылок стоимостью до 150 евро;

ведение НДС для физлиц-предпринимателей, годовой оборот которых превышает миллион гривен;

запрет ФОП-плательщикам единого налога принимать участие в государственных тендерах;

внесение законопроекта о внедрении критериев трудовых отношений, который позволит побороть схему минимизации налогов по труду за счет оформления сотрудников филлицами-предпринимателями.

Позже к этому списку добавили еще один пункт - о "бессрочности" военного сбора 5%.

"К требованиям (при том prior actions) МВФ добавляется еще требование по закреплению ставки военного сбора на уровне 5% навсегда (сейчас предусмотрено, что ставка сбора уменьшится до 1,5% с 1 января года, который наступит после отмены военного положения)", - написал в своем Telegram Железняк.

Отметим, что "домашнее задание" от МВФ, даже без военного сбора 5% "навсегда", ещё в прошлом году сильно взбудоражило украинское сообщество. Поэтому власти не сильно спешили его выполнять. По факту, на сегодня есть только принятый в первом чтении законопроект о "налоге на OLX" (да и то его нормы сильно смягчили, ведь изначально планировалось, что взимать налоги будут чуть ли не со "старых туфлей", проданных через онлайн-платформы).

В этом году Кабмин объявил об утверждении и передаче в Раду нового проекта Трудового кодекса, где прописаны в том числе "критерии трудовых отношений". Но самого текста этого проекта в свободном доступе пока нет, и когда он может появиться в порядке дня и попасть на голосование - неясно.

По самому скандальному пункту - НДС для физлиц-предпринимателей - все пока на уровне "страшилок" для бизнеса и кулуарных обсуждений. Понятно, что эта идея, мягко говоря, непопулярная, и, если власти дадут ей ход, может сильно ударить по рейтингу Зеленского.

Поэтому в частных беседах представители власти поясняли, что рассчитывают "передоговориться" с МВФ по вопросу ФЛП. "Смягчение условий" хотели обсудить с директором-распорядителей Фонда Кристалиной Георгиевой во время ее недавнего визита в Киев. Но, судя по всему, ни аргументы украинских чиновников, ни жизнь и работа наших граждан и бизнеса в условиях блэкаута, особого впечатления на Георгиеву не произвели.

"Сильно по НДС для ФОП не вышло передоговориться с МВФ. А когда придумали еще опять деньги по 15 тысяч раздать (в качестве поддержки бизнеса - Ред.), то вообще переговоры на эту тему завершились", - пишет Железняк.

То есть, выполнять условия Фонда, походе, все же придется. Иначе Украина не получит не только 8,2 млрд долларов от МВФ, но и 90 млрд евро от ЕС, за счет которых власти планируют закрыть бюджетную дыру на этот год и закупать оружие.

"Но, так как парламент стоит на пороге политического кризиса и собрать нужное количество голосов сразу по нескольким непопулярным законам непросто, правительство может собрать все налоговые сюрпризы с одном законопроекте, который уже окрестили "Одним большим налоговым законом" (по аналогии с "Одним большим прекрасным законом" (One big beautiful bill), принятия которого Конгрессом США Трамп добивался в 2025 году", - пишет "Экономическая правда".

"В бизнес-среде его уже называют "большим законом о налоговых гадостях", поскольку еще никогда в одном документе не собирались столько скандальных норм по налогам, которые ударят и по простым людям, и по предпринимателям", - говорит нам глава одной из бизнес-ассоциаций.

Базой для такого закона может стать уже проголосованный в первом чтении проект о "налоге на OLX" - недостающие нормы в него просто внесут ко второму чтению.

Как пишет Железняк, принять новый закон "хотели сразу за основу и в целом 10 февраля". "Но, думаю, откажутся от этой идеи и будут тянуть правками правительства до второго в закон о "налоге на OLX". Но по посылкам нужно еще вносить изменения в Налоговый кодекс, это отдельный закон (правка в законопроект о КРI таможни", - пишет Железняк.

Что конкретно могут прописать в "большом налоговом законе", и что это значит для украинцев?

5% военного сбора "навсегда" и доплата за посылки с Temu и Amazon

Мы уже писали, что по налогу с доходов, полученных от цифровых платформ в проекте №14025 изначальные нормы смягчились. В частности, в варианте, проголосованном в первом чтении, прописано, что с продаж до 2 тысяч евро в год ничего платить не придется, а для тех, кто превысит эту планку налог составит 5% плюс 5% военного сбора. Налоговыми агентами, скорее всего, станут сами цифровые платформы.

Если говорить о других готовящихся нововведениях, то по обычным украинцам больше всего ударят 5% военного сбора "навсегда" и снижение планки по стоимости посылок.

Что касается военного сбора, то его закрепление на уровне 5% на неопределенное время - это пролонгация не только больших отчислений с зарплат (18% НДФЛ плюс 5% военного сбора, то есть, всего - 23%), но и повышенных налогов для рядовых граждан с массы операций. К примеру, с третьей и последующих продаж за год недвижимости или транспортных средств. На больших суммах переплата по военному сбору сильно бьет по кошельку. К примеру, если ранее, при ставке военного сбора, с продажи квартиры за 100 тысяч долларов владелец платил 19,5 тысяч налогов, то после повышения ставки до 5% - 23 тысячи, то есть, плюс 3,5 тысяч долларов. Одно дело, если повышение военного сбора - "временное" и связано с войной, и совсем другое - когда такие же суммы станут взимать и после окончания военных действий.

"Вы же понимаете, что если в законодательстве не будет конкретных сроков снижения ставки военного сбора, ее и не станут снижать. Таким образом мы просто получили увеличение налоговой нагрузки на все еще на 3,5%", - говорит Сергей Доротич.

Что касается посылок, то идеи о снижении необлагаемой пошлинами стоимости международной доставки товаров обсуждалась еще до войны. Тогда ее активно лоббировали многие украинские производители одежды и обуви, утверждая, что поток недорогого товара с международных платформ (к примеру, Aliexpress) их "разоряет".

Впрочем, опустить планку ниже 150 евро тогда так и не удалось.

При этом, по словам акционера Meest Вячеслав Лысенко, налоги на посылки дешевле 150 евро, - это удар по наименее обеспеченным гражданам. Посылки стоимостью до 150 евро на азиатских торговых площадках на сегодня чаще всего заказывают две группы потребителей: родители, покупающие одежду и необходимые вещи для детей, и военнослужащие (они заказывают термобелье, карематы, грелки, фонарики и пр). Причем и те, и другие заказывают доставку не от хорошей жизни, а чтобы сэкономить.

По данным Лысенко, порядка 80% посылок - это товары стоимостью до 40 евро, что "свидетельствует об ограниченной платежеспособности граждан", - отметил эксперт.

Отметим, что пока не понятно, до какой именно суммы могут снизить планку по посылкам. В прошлом году обсуждалась схема, когда между физлицами без пошлин возможна пересылка товаров стоимостью до 45 евро, а вот товары с маркетплейсов (Aliexpress, Temu, Amazon и др) будут облагаться 20% НДС вне зависимости от их стоимости. Если же стоимость отправления превысит 150 евро, то дополнительно придется платить еще и 10% ввозной пошлины.

"Если эту идею реализуют, в Украине попросту подорожают на 10-20% многие импортные товары, которыми торгует мелкий бизнес, заказывая их на заграничных площадках. Плюс - дороже обойдутся товары при прямом заказе. А ведь альтернативы многим товарам в Украине просто нет. Генераторы, бесперебойники, батареи, фонарики, термоодеяла, то есть, все то, чем украинцы сейчас спасаются от блэкаутов, просто прибавят в цене еще до 20-30%. Что называется, хочешь, покупай, а не хочешь - замерзай", - говорит Доротич.

Что будет с упрощенкой

Для бизнеса самой большой проблемой (помимо 5% военного сбора "навсегда") станет норма о НДС для физлиц-предпринимателей, - говорит глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Ожидается, что в "большой налоговый законопроект" она не войдет. Но на эту тему уже есть отдельный законопроект, обнародованный Кабмином в конце декабря прошлого года.

Но в Раду его после публичного обсуждения так и не передали. То же самое, к слову, и с новым проектом Трудового кодекса, в котором прописаны признаки трудовых отношений, которые должны перекрыть лазейку по оформлению сотрудников в качестве ФОП.

Отметим, что по поводу НДС в бизнес-сообществе идут жаркие споры.

"Фактически речь не просто об НДС для бизнеса, превысившего определенный годовой лимит по обороту, а по отмене всей упрощенной системы", - говорит Доротич.

Обсуждаемый ранее лимит в 1 млн гривен в год, по словам Доротича, "это вообще ничего", превысить его может даже торговец на рынке. Ведь речь идет о выторге всего чуть более 2,7 тысяч гривен в день, что при нынешних ценах, мягко говоря, немного.

Правда, в качестве "бонуса" и чтобы немного сгладить готовящиеся налоговые новации, власти могут пойти на уступки бизнесу, и повысить предельный лимит до 2 млн в год, - отмечает Забловский.

Но, как говорит Доротич, кардинально это мало что меняет.

"Понятно, что чем выше лимиты, тем больше предпринимателей могут "ускользнуть от НДС". Но и 2, и 3 или даже 5 млн гривен при нынешних ценниках и инфляции - это не те суммы, чтобы нивелировать риски попасть под НДС для всего малого бизнеса. Такие лимиты нужно выставлять не в конкретных суммах, а в индексируемых величинах, примеру, в минимальных зарплатах или прожиточных минимумах", - считает Доротич.

Кроме того, по его мнению, стоило бы упростить администрирование по НДС. На сегодня блокирование налоговых накладных и проверки являются одними из главных проблем плательщиков НДС).

По его словам, введение НДС для ФЛП ставит крест на самой идее упрощенки, так как предпринимателям придется нанимать бухгалтера, заниматься учетом и пр (ведь никто не знает, превысит ли он в итоге лимит или нет).

Доротич считает, что в случае введения НДС "для всех", бизнес будет вынужден либо повышать цены, закладывая в них рост расходов, либо уходить в тень, либо закрываться.

"Это ударит не только по мелкому бизнесу, но в по экономике в целом. В условиях войны и тотального энергокризиса в Украине нужно снижать, а не повышать налоги. У нас же уже сейчас, скажем, налог на прибыль достигает 19% при том, что, скажем, в Болгарии он - 10%. То есть, наш бизнес изначально неконкурентный, по сравнению с европейским. И как на таких условиях мы будем заходить в ЕС, нас же там просто "съедят", - говорит Доротич.

При этом эксперты вновь задаются вопросом - почему "на растерзание МВФ" отдали простых граждан и мелкий бизнес, а не коррупционеров и схемщиков.

"Как человек, присутствовавший на двух переговорных процессах с Фондом, могу сказать, что МВФ не диктует, какие налоги и на что нам повышать. Это наши власти вносят предложения, реализация которых позволит улучшить параметры бюджета. Почему они предлагают повысить налоги на посылки, ввести НДС для мелкого бизнеса или зафиксировать военный сбор 5% на годы, а то и десятилетия, но при этом даже не пытаются вывести из тени миллиарды долларов, которые оборачиваются на таможне, побороть схемы на госпредприятиях или сэкономить на госаппарате - вопрос открытый", - говорит Доротич.