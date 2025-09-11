Кабинет министров Украины предлагает обязать торговые площадки типа OLX и "Розетка" собирать и передавать данные своих пользователей.

Соответствующий законопроект 14025 подала в Верховную Раду премьер-министр Юлия Свириденко.

Документ предполагает, что цифровые торговые платформы возьмут на себя функции агентов для взимания налога с физических лиц в размере 5%.

Интернет-площадки будут обязаны устанавливать и включать в отчет о доходах подотчетных продавцов такую информацию о каждом подотчетном продавце:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

адрес места жительства;

идентификационный налоговый номер;

индивидуальный налоговый номер плательщика НДС такого продавца.

Нововведение будет касаться и граждан, сдающих квартиры в аренду через интернет. Арендодатели будут обязаны отчитываться, какую недвижимость и за какую сумму они сдают.

Ранее Кабмин одобрил законопроект о налогообложении товаров на OLX, "Розетка" и других интернет-площадках. В проекте закона сказано, что если гражданин продаёт более трёх товаров или услуг за год или на сумму больше 2000 евро, он обязан открывать отдельный счёт в банке.

Также мы сообщали, что мобилизованных в армию ФЛП освободили от уплаты части налогов на время службы.