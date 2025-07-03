На днях Украина получила около 500 млн долларов очередного транша от МВФ. Но для получения этих денхг украинским властям пришлось подписаться на новые условия.

В июне был проведен восьмой пересмотр программы EFE, по итогу которого обновили меморандум с Фондом.

В нем зафиксированы новые сроки по структурным маякам, которые Украина не успела выполнить. Появилось и несколько новых "хотелок" (они касаются в основном финансового сектора).

Но главное — МВФ обрисовал ближайшие перспективы по фискальной и социальной политике, и они, мягко говоря, не радуют. Фактическая отмена банковской тайны, рост поступлений от налогов с бизнеса и граждан, отмена упрощенки и повышение коммунальных тарифов - вот неполный перечень того, на что подписались украинские власти.

Правда, основные нововведения намечены уже на послевоенное время. Но закручивать гайки могут начать прямо сейчас.

"Из существенных изменений по налогам на ближайшее время намечается разве что введение сбора с продаж на цифровых платформах: OLX, Rozetka и др. (в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект на эту тему - Ред.). Но планируется усилить общий фискальный надзор и требовать выполнения норм, которые уже давно есть в украинском законодательстве. Сдаешь в аренду квартиру, таксуешь, подрабатываешь репетитором - будь добр, заплати 18% НДФЛ и 5% военного сбора", - пояснил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам экономиста Даниила Монина, эта стратегия тотального налогового пресса укладывается в прогнозы по увеличению сбора налога на доходы физлиц, который содержится и в новом меморандуме с МВФ, и в бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

"Если до войны НДФЛ составлял 6,6% ВВП, а в 2023-2024 годах - 7,6% за счет увеличения зарплат военным, то в дальнейшем эту цифру хотят довести до 9,1%. Это можно сделать только за счет усиления контроля за взиманием налога с реальных зарплат и доходов. Даже введение прогрессивное налоговой ставки (то есть увеличение НДФЛ с больших зарплат - Ред.) такого эффекта не даст, так как в Украине не так много граждан с официальными окладами в 10-15 минималок", — считает Монин.

Также в меморандуме прописано и значительное повышение коммунальных тарифов после завершения войны.

Разбирались, что написано в новом меморандуме с МВФ и к чему готовиться людям и бизнесу.

Сценарии от МВФ

Анализируя ситуацию в украинской экономике, МВФ в обновленном меморандуме не стал ухудшать общий прогноз. Отмечается, что после роста в 2,9% по итогам 2024 года, в этом году ВВП в Украине вырастет на 2-3%. Такие ожидания базируются, с одной стороны, на стабилизации в энергетике, "больших урожаях и мягкой фискальной политике", а с другой — на неблагоприятных факторах, которые не позволят экономики расти более существенными темпами, в частности, "ограничениях на рынке труда" (какими именно, в меморандуме не сказано, но главное, что провоцирует дефицит кадров, - это массовая мобилизация) и уменьшении добычи газа из-за повреждения инфраструктуры.

Прогноз насчет инфляции Фонд также оставил на уровне 9%, хотя и отмечает, что в отдельные месяцы она достигала более значительных отметок (больше 15%).

При этом в МВФ допускают как лучший сценарий (если закончится война и начнется восстановление страны), так и пессимистический: дальнейшее продолжение военных действий, сложности с логистическими маршрутами, "ухудшение настроений" компаний и домохозяйств и т.д. Какими будут последствия для экономики в случае реализации пессимистического сценария, в обновленном меморандуме в деталях не расписано.

"Фонд признает, что риски негативного сценария являются чрезвычайно высокими. Возможны альтернативные негативные сценарии, включая большую продолжительность войны или менее стойкие результаты мира, но на данном этапе их моделирование является преждевременным", - говорится в меморандуме. В то же время указано, что "негативный сценарий" может означать падение ВВП в 2025 году на 1%, а в 2026 году нулевой рост экономики.

Как говорит Монин, достичь 2%-го роста ВВП Украине в этом году будет непросто.

"Наш предыдущий прогноз был на уровне 1,8%. Но судя по тому, как валится экспорт и растет импорт, в реальности мы можем получить и ноль процентов или даже минус. По итогам прошлого года торговля, которая до этого была одним из драйверов экономического роста, упала на 4,1%, в четвертом квартале ВВП сократился на 1%. За счет чего могут сильно улучшиться эти показатели, непонятно. Правда, растет доля военной промышленности (до 22%), и если она будет наращивать обороты, это может подтолкнуть общий рост экономики. Но произойдет ли это и в каких масштабах - пока неясно", — отметил Монин.

С ним согласен и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Остается рассчитывать разве что на рост военного сектора, куда в теории могут пойти инвестиции. В остальном экономика уперлась в потолок. Эффекты открытия морского коридора и товарного безвиза с ЕС, которые позволяли отечественной экономике расти в прошлые годы даже несмотря на войну, уже себя исчерпали, тем более что с июня беспошлинная торговля с ЕС фактически остановилась. В стране продолжается мобилизация, найти работников все сложнее. Плюс в этом году ожидается уменьшение урожая из-за сложных погодных условий", - отметил он.

Между тем война требует все больше расходов, увеличивая и без того огромную бюджетную дыру, которая уже достигла 400-500 млрд гривен.

Маяки от Фонда и обязательно ли их выполнять

Отметим, что в мартовском меморандуме с МВФ было прописано четыре структурных маяка. Но в итоге выполнен только один: в Раде зарегистрирован законопроект о "налоге на OLX". Сроки остальных маяков сдвинули.

"Назначение главы таможни перенесли с июня на декабрь 2025 года. Правда, к концу лета должны сформировать комиссию. Аудит работы руководства Нацкомиссии по ценным бумагам перенесли на август 2025 года. Также перенесли сроки по еще двум маякам, которые и так были запланированы на более поздние даты. Регистрацию законопроекта об управлении рисками критически важных третьих сторон в финансовом секторе (речь идет о поиске альтернатив в случае сбоя работы так называемых третьих сторон. Для банков таковыми являются, например, мобильные операторы, обеспечивающие связь с терминалами - Ред.) перенесли почти на год: с сентября 2025 года на июнь 2026 года. По этому пункту сроки уже переносили прошлый раз. Аудит регулятора рынка энергетики (НКРЭКП) перенесли с октября на декабрь 2025 года", - написал в своем Телеграме нардеп Ярослав Железняк.

То есть, как видно, МВФ довольно лоялен к срыву сроков выполнения прежних обещаний. Главное - заявить об этом и попросить продления.

"Из-за дополнительных бюджетных потребностей и необходимости реструктуризации госдолга совет директоров МВФ согласился дать украинской власти больше времени на выполнение некоторых структурных маяков, включая назначение главы Государственной таможенной службы", - пояснил нам глава секртариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

В то же время некоторые эксперты говорят не столько о реальных сложностях и нехватке времени, сколько о затягивании с выполнением отдельных маяков, в частности, с той же таможней. А Железняк назвал заявленный властями план реформирования таможни "профанацией".

В обновленном меморандуме появилось четыре новых структурных маяка:

Стратегический совет по инвестициям должен утвердить ежегодный план стратегических проектов до конца августа 2025 года.

Нацбанк и НКЦБФР обязаны подготовить дорожную карту реформ финансовой инфраструктуры. Она должна включать развитие договоров частного и государственно-частного партнерства по внедрению новых рыночных инструментов (секьютиризации, ипотечных облигаций, синдицированных кредитов и др.), а также реформу существующих инвестиционных и кредитных инструментов. Срок выполнения — до конца октября 2025 года.

Внедрение европейских и международных стандартов оценки недвижимости до конца 2025 года. В Раде уже есть законопроект №13435 на эту тему. По словам руководителя филиала оценочной компании "Аргумент" Евгения Добровольского, он предусматривает усложнение условий работы для оценщиков.

Подготовка законопроекта о секьютеризации и ипотечных облигациях до конца марта 2026 года. Как пояснил нам Андрей Шевчишин, речь идет о создании системы, понятной для иностранных инвесторов. Например, она предусматривает объединение разных активов в один пул. "Скажем, банк выдал ипотечных кредитов на миллион. Но возврат этих денег - длительный процесс. И под этот актив можно привлекать новые займы за счет выпуска и продажи ценных бумаг. Такой инструмент можно запустить на рынке недвижимости, земли и др. Развитие подобных механизмов важно для последующего восстановления страны и привлечения западных инвестиций", — говорит Шевчишин.

Как отметил Олег Пендзин, большинство маяков чисто технические и предусматривают дальнейшую имплементацию в украинское законодательство европейских норм.

Осталось также несколько маяков из предыдущего меморандума:

назначение нового главы БЭБ;

принятие правок Лозового и разрешение САП запрашивать экстрадицию до конца июля 2025 года;

изменение Кабмином процесса назначения членов набсоветов госпредприятий до конца августа этого года;

разработка Минфином, ГНС и Гостаможенной службой реализации IT-стратегии до конца августа 2025 года.

Уложатся ли власти в обозначенные Фондом новые сроки и в целом будут ли выполнены эти маяки, вопрос пока открытый.

"Как показывает практика прежних договоренностей с МВФ, Украина выполняет до 40-50% условий по конкретным траншам, а если процесс стопорится из-за каких-то принципиальных вопросов, проще передоговориться с Фондом и зайти в новое соглашение. Проблема лишь в том, что таким образом мы получаем только часть денег, но проценты платим со всей зарезервированной суммы", — говорит Пендзин.

Отмена банковской тайны, налоговый пресс и удар по ФЛП

В новом меморандуме с МВФ интересны не столько конкретные маяки, которые Украине нужно выполнить, чтобы и дальше получать финансирование от Фонда, сколько общая картина будущего. В документе обрисована стратегия фискальной, социальной политики, энергетики и др., под которой подписались украинские власти.

Например, что касается фискальной политики, то, как указано в меморандуме, украинские власти осознают, что нужно восстановить фискальную и долговую устойчивость. И что это "потребует мер", в частности, "постоянных усилий" для поступления налогов, достаточных для обеспечения "послевоенных потребностей, включая восстановление страны" в условиях уменьшения зависимости от внешнего финансирования.

Говорится также о "мобилизации поступлений", которая предусматривает рост доходов бюджета за счет изменения налоговой политики.

Добиться этого хотят, в частности, за счет налогообложения "углеродного следа", увеличения налогов для добывающей промышленности, виртуальных активов.

Отдельный пункт — налогообложение частных лиц. В меморандуме говорится о реформировании системы НДФЛ, например, внедрении прогрессивной шкалы - то есть увеличения ставки налога на доходы физлиц, получающих большие зарплаты. Но конкретные сроки такой реформы не называются, указано лишь, что это произойдет "в будущем".

Тем не менее в бюджетной декларации на 2026-2028 годы указано, что за счет дополнительных поступлений от НДФЛ планируется дополнительно привлечь в бюджет около 46 млрд гривен. Доля НДФЛ должна вырасти до 9,1% ВВП. Что, по словам Монина, очень много. В прошлом году этот показатель достигал всего 7,6%, да и то за счет роста зарплат военных. До войны поступления от налога на доходы физлиц обеспечивали 6,6% ВВП.

"Разогнать этот показатель до 9,1% будет крайне сложно. Никакая прогрессивна ставка не позволит этого сделать, тем более что в Украине не так много людей, получающих по 10-15 минималок, с которых в теории можно брать больше налогов. Разве что придется повышать НДФЛ для всех с нынешних 18% до почти 30%", - говорит Монин.

Олег Пендзин считает, что до окончания войны никакой масштабной реформы по налогообложению частных лиц не будет.

"Но станут закручивать налоговые гайки и добиваться выполнения тех норм, которые уже давно есть в отечественном законодательстве. В рамках этого подан в том числе законопроект о "налоге на OLX", также станут более пристально проверять граждан, сдающих в аренду жилье, подрабатывающих на стороне и т.д. Таксуешь, занимаешься репетиторством, предоставляешь услуги или продаешь подержанные вещи - будь добр, уплати 23% налога: 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Понятно, что для этого придется отменить банковскую тайну и усилить налоговое администрирование", — пояснил Пендзин.

В меморандуме говорится и о "реформе упрощенки". Отметим, что заявления об отмене ФЛП кочуют из меморандума в меморандум уже не первый год. Но до этого они не выполнялись, в том числе по политическим соображениям.

В новом меморандуме сказано, что планируется "комплексная реформа системы упрощенного налогообложения с целью ограничения сферы применения и возможностей для злоупотреблений". Эта реформа будет направлена на средний и большой бизнес. Точных указаний сроков нет, но отмечается, что "самый поздний - с начала 2027 года", то есть на практике могут начать закручивать гайки и раньше. Среди мер перечислены ограничения на возвращение упрощенки для субъектов, которые ранее перешли на общую систему налогообложения, пересмотр лимитов по упрощенке, плюс сужение возможностей для регистрации ФЛП за счет исключения определенных видов деятельности. Нововведения по упрощенке и НДФЛ потребуют еще и административных реформ, в том числе по защите персональных данных.

Но главное — будут пересмотрены основы сотрудничества Минфина с НБУ, в частности, в вопросе "внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, которые поступают на счета налогоплательщиков", говорится в меморандуме. То есть речь идет об отмене банковской тайны, чем уже давно пугают украинцев.

Также власти продолжат собирать информацию об имуществе граждан. Например, в меморандуме есть пункт о базах данных и индексах недвижимого имущества. В ведении Фонда госимущества есть база данных недвижимости, в которой отображается информация обо всех сделках. Но планируется внести изменения в законодательство "с целью расширить единую базу данных за счет операций с недвижимостью, которые не подлежат налогообложению", говорится в меморандуме. Такой законопроект может появиться уже до конца декабря 2025 года.

Отдельный блок в меморандуме касается социалки.

Насчет пенсий в документе указано, что в ближайшие два года власти при поддержке Мирового банка будут работать над новой концепцией и "усовершенствованием" пенсионной системы.

"Мы рассматриваем возможность внедрения второго уровня пенсионной системы", - обещают власти.

То есть речь идет о накопительных пенсиях. Эту идею начали тестировать еще до войны: было несколько законопроектов на этот счет, но до их принятия дело не дошло.

Также власти заявляют, что будут воздерживаться от внедрения новых пенсионных льгот и спецпенсий и "уменьшения пенсионного возраста", а о том, что пенсионный возраст не будут увеличивать, не говорят.

Анонсирована подача в Раду законопроекта об отмене практики привязки ежегодного повышения некоторых пенсий к росту зарплат (такое практиковалось в отношении пенсий бывших силовиков). Планируется и "уточнение критериев" получения права на различные прибавки к пенсиям.

Что касается поддержки малоимущих, то тут планируют "проверку доходов при предоставлении льгот". Другими словами, получить пособие только на основании невысоких официальных доходов будет все сложнее.

Но большинство перечисленных норм далеко не новые. Они фигурировали и в прежних меморандумах с МВФ.

Когда и на сколько повысят коммунальные тарифы

Украинцам готовят и новое повышение коммунальных тарифов. В меморандуме с МВФ говорится, что меры по реформированию энергетики, "как только позволят условия", будут включать дополнительное повышение тарифов после войны "с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений". Утвердить дорожную карту таких реформ планируется в течение 6 месяцев после окончания военного положения. До каких именно отметок могут быть повышены цены на коммунальные услуги для населения, не говорится.

Интересно, что в украинском переводе текста меморандума, который на днях появился на сайте Минфина, блок об энергетике заметно сокращен по сравнению с англоязычной версией, опубликованной на сайте МВФ. Там, в частности, нет оценки нынешних тарифов, тогда как, по мнению Фонда, украинцы платят сейчас "только половину рыночной цены". И в целом повторяется посыл о необходимости привести тарифы на коммуналку для населения к рыночным показателям.

"Рекомендации в новом меморандуме в целом повторяют то, что уже было в прежних документах: цены на электроэнергию и газ для населения нужно привести к рыночным показателям. Многие СМИ уже написали, что, мол, МВФ требует повышения коммуналки на 50%. Но на самом деле речь идет о более масштабном поднятии цен - в разы. Например, население сейчас платит за электричество 4,32 гривны за киловатт, тогда как цена на рынке около 11 гривен. С газом разрыв еще больший: 7,96 гривен за куб для населения и 25-30 гривен для бизнеса. Но, как показывают выводы парламентской временной следственной комиссии, тарифы и на электроэнерию, и на газ для населения не занижены, они полностью отражают себестоимость ресурса. А рост расходов поставщиков, который они рисуют, во многом поясняется увеличением финансирования разного рода административных потребностей, включая в том числе рост зарплат", - пояснил эксперт энергорынка Олег Попенко.

"Задаюсь вопросом, не хочет ли в конце концов МВФ вместе со своими агентами в Украине понять очевидную вещь: в результате "мощных реформ" в Украине нет сегодня рынка электроэнергии, газа или коммунальных услуг. Они обезображены и абсолютно не отвечают рыночным критериям. Все это отражено в материалах ВСК по ценообразованию в энергетике. Более того, существующие тарифы на энергоносители для населения полностью покрывают затраты на их производство", - написал на своей странице в Фейсбуке нардеп и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Пендзин говорит, что на самом деле неясно, решатся ли власти радикально повысить тарифы на коммуналку, ведь для них это политическая смерть. Вместе с тем, как считают эксперты, и закручивание налоговых гаек для людей и бизнеса, и дорогая коммуналка могут пойти в ход, чтобы прикрыть направления, которые на сегодня генерируют самые большие теневые денежные потоки, в частности, контрабандные схемы на таможне.