В украинском бюджете растет "дыра". Изначально речь шла о 200 млрд гривен, а теперь не хватает уже 400-500 млрд.

Основная причина (по крайней мере, ее чаще всего озвучивают официально) - резкое увеличение военных расходов, в том числе на закупку вооружения из-за сокращения международной помощи и задержек с ее поступлением.

"За четыре месяца этого года расходы бюджета выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,2%, до 1,68 трлн гривен. А расходы на оборону за это же время увеличились на 55,6%, до 898,3 млрд гривен. То есть эта статья оказалась самой "динамичной" по бюджетным расходам. Понятно, что без пересмотра бюджета не обойтись. Вопрос лишь в том, за счет чего его будут "латать". На столе в том числе может появиться решение о повышении НДС до 22-25%. Такой вариант обсуждали при предыдущем пересмотре главной сметы страны, но тогда предпочли увеличить военный сбор до 5%", - говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Но есть и другие варианты, как залатать дыру в бюджете, помимо повышения налогов. К примеру, закрутить "налоговые гайки" для бизнеса и людей, чтобы увеличить сборы. А также девальвация, чтобы получать больше гривны при конвертации внешней помощи.

На наш вопрос - за счет чего в итоге может быть закрыт вопрос нехватки денег в казне, нардеп, член бюджетного комитета Рады Роман Каптелов, сказал, что профильный комитет Рады сейчас "далек" от бюджетных вопросов, потому что "все решает Кабмин". Именно он "ищет варианты", как залатать дыру в бюджете, и как только их найдет, то передаст в парламент - на голосование. Хотя, по словам Каптелова, в течение ближайшего месяца "вряд ли что-то произойдет".

"На следующей неделе у нас будет заседание, а следующее - через три недели. На них, по моим данным, никакие правки к бюджету рассматриваться не будут", - говорит он.

То есть пересмотр бюджета готовится по прошлогоднему сценарию. Когда сначала глава бюджетного комитета Руслана Пидласа выдала "сенсацию" о дыре в бюджете на 400-500 млрд, а затем всем украинцам повысили военный сбор для того, чтобы ее "залатать".

Разбирались, что происходит с бюджетом и кому в итоге придется "сброситься" на сбор недостающих денег.

"Уже не хватает денег на все"

Первым внимание широкой общественности к нехватке денег в бюджете привлек нардеп Ярослав Железняк.

Как написал он в своем Телеграм-канале, после анализа финансовых отчетов за четыре месяца этого года оказалось, что расходы на армию существенно превышают запланированные. По его подсчетам, не хватает 400 млрд гривен.

Ранее он писал, что в бюджете на военные расходы не хватает 200 млрд.

"Так вот, я ошибался. Цифра необходимых изменений в бюджет-2025 будет, как минимум, вдвое большей: придется найти 400-500 млрд", - признал Железняк.

По данным Минфина, по итогам января-мая 2025 года в общий и специальный фонды госбюджета поступило 1,54 трлн гривен налогов, сборов и других платежей. А кассовые расходы за этот период составили 1,97 трлн. То есть, те самые минус порядка 400 млрд, о которых говорит Железняк.

По словам Железняка, основная причина увеличения дефицита - рост расходов на закупку оружия, в том числе, из-за задержек с поступлениями международной помощи.

Он утверждает, что правительство уже начало тратить деньги: которые были запланированы на конец года, в частности, на зарплаты военным на ноябрь-декабрь 2025 года. Эти средства перебрасывают на закупку оружия, что, по словам Железняка, создает "дыры" в бюджете, которые нужно будет срочно закрывать.

О том, что "уже не хватает денег на все" в начале июня заявила и нардеп, экс-глава налогового комитета Рады Нина Южанина.

"Сегодня (4 июня - Ред) правительство выделило из резервного фонда 2, 4 млрд гривен на "кэшбек" и 200 млн - на предоставление частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства. В резервном фонде осталось всего 8,76 млрд или меньше 30% из предусмотренных на 2025 год 29,6 млрд на самые непредсказуемые случаи", - написала Южанина.

Отметим, что в последнее время Кабмин весьма активно раздает деньги из Резервного фонда. В частности, в конце мая 4,35 млрд безвозвратного финансирования получила "Укрзализниця". За четыре месяца этого года (с января по апрель) правительство выделяло средства из Резервного фонда 12 раз, распределив почти 14 млрд, - подсчитала Нина Южанина.

Нардеп Роман Каптелов пояснил, что одной из причин нехватки денег является то, что бюджет верстался исходя из базового сценария, по которому война к концу лета закончится. А так как вероятность этого выглядит сейчас не очень большой, то, соответственно, стает вопрос и о пересмотре бюджета.

"Бюджеты и прошлого, и этого года верстались с расчетом на то, что к концу лета война, или, как минимум, ее горячая фаза, закончится. И, когда, к примеру, в прошлом году этого не случилось, проводится секвестр бюджета, вносились изменения отдельными поправками, в частности, у территориальных общин забирали часть НДФЛ, повышали военный сбор и т.д. Судя по всему, так будет и в этом году. Но источники покрытия бюджетного дефицита должен найти Минфин, чем это ведомство сейчас и занимается", — отметил Каптелов.

"Такая ситуация - уже не первый раз с начала войны. К примеру, в 2023 году расходы на оборону увеличивали дважды - в марте на 537 млрд, а в октябре - на 303 млрд", — добавил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Напомним: в прошлом году дыра в украинском бюджете тоже была, и примерно тех же размеров - 400-500 млрд. "Сенсацию" тогда выдала глава профильного комитета Руслана Пидласа, заявив, что перерасход денег связан с войной, в частности, с увеличением темпов мобилизации. И сообщила, что депутаты ждут инициативы от Кабмина - где можно найти недостающие средства. После чего правительство предложило увеличить военный сбор, что в итоге и было сделано.

Списали на войну

Откуда в бюджете снова возникла такая огромная дыра? Как уже было сказано выше, официально основная причина в этот раз — это рост военных расходов, что поясняется перебоями с международной помощью, и главное - со снабжением вооружения со стороны США.

Согласно новому монетарному отчету Нацбанка, оборонные в апреле в Украине пошел вал оборонных заказов, которые "поддерживали оживление в промышленности". В частности, увеличились темпы металлургического производства "на фоне запуска дополнительных мощностей увеличивающихся оборонных заказов", а многие предприятия "наращивали производство металлургической продукции и в мае". Соотвественно, увеличились и бюджетные расходы по оборонным заказам. Также в отчете НБУ говорится о том, что расходы бюджета направлялись преимущественно на сферу обороны, в частности, увеличено денежное обеспечение. Также, по данным НБУ на высоком уровне удерживаются "капитальные расходы, что, вероятно, связано с потребностями обороноспособности и восстановления".

Экономист Данил Монин говорит, что текущие расходы на оборонку за 4 месяца этого года превышают прошлогодние показатели на 320 млрд гривен. И значительная часть этого "перерасхода", по его мнению, это выплаты "по смертям военных", в том числе, и по тем погибшим, которые долгое время числились пропавшими без вести. "Гробовые", по его словам, нигде особо не афишируют, но речь идет о больших суммах. Причем, с учетом передачи РФ 6 тысяч тел погибших украинцев, эта расходная статья может вырасти еще больше чем на 100 млрд гривен, - отметил Монин.

Но, по словам Железняка, дело не только в оборонке. По его данным, дополнительное финансирование понадобится и по ряду других расходных статей, в частности, по медицине (лечение онкобольных и закупка лекарств), а также других расходах на социалку. Одна из причин - сокращение в бюджете -2025 расходов на социалку с 14,5% до 12,6% ВВП, тогда как реальные потребности только растут (к примеру, дорожают лекарства). И, соотвественно, придется перераспределить хоть какие-то суммы.

Также, как уже писала "Страна", из-за роста зарплат чиновников выросли расходы на содержание бюджетников.

По данным Минфина, расходы общего фонда бюджета за 4 месяца этого года увеличились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 25,3%, почти до 1,2 трлн.

Нацбанк, к примеру, констатирует, что в апреле Украина получила очередные объемы международной финансовой помощи в виде грантов на 1,7 млрд долларов, но они были ниже, чем в марте.

"В итоге дефицит текущего счета маржинально расширился - до 1,1 млрд долларов. В целом за 4 месяца 2025 года он составил 6,8 млрд долларов (по сравнению с 5,3 млрд в январе -апреле 2024 года", - говорится в отчете Нацбанка.

Также НБУ отмечает, что дефицит госбюджета в январе-мае этого год оказался существенно выше, чем в прошлом году из-за "существенных расходов". Но их перечень регулятор не приводит.

По состоянию на май НБУ показывает расходы госбюджета на уровне примерно в 400 млрд гривен, а доходы — чуть больше 200 млрд. То есть, сальдо — минус почти 200 млрд.

"Собирают из последних сил"

Экономист Алексей Кущ говорит, что деньги, запланированные на оборонку, Украина должна "собрать" сама, за счет "экономики тыла". Но уже сейчас очевидно, что будет дефицит внутреннего ресурса, - отметил эксперт.

При этом с бюджетными доходами пока все не так плохо.

В апреле-мае, по данным Нацбанка, они были существенно выше, чем годом ранее и с начала года выросли примерно на 33% в сравнение с аналогичным периодом 2024 года.

Этому способствовали повышение налогов с конца прошлого года, "курсовые эффекты" (рост курса доллара и евро, к которым привязаны многие налоги - Ред) и высокий импорт. Также, по данным НБУ, ощутимо поддержало доходы внеплановое перечисление части прибыли Нацбанка в размере 84,2 млрд гривен. Отметим, что государство хочет получить еще порядка 90 млрд гривен с госбанков.

Минфин же отчитался о перевыполнении налоговиками и таможней плана по сборам на 40 миллиардов гривен.

Плюс Украина получила за пять месяцев 167 млрд международной помощи, а государственные займы составили 196,6 млрд (83,4% от плана).

Всего от "внешних источников" поступило 497 млрд гривен (или порядка 11,9 млрд долларов).

При этом, как мы уже писали, ситуация в отечественной экономике продолжает ухудшаться. Так, по данным Госстата, в первом квартале этого года спад в целом составил 6,4%, а в некоторых отраслях - еще больше. Скажем, темпы строительных работ обвалились, по сравнению с далеко не самым удачным прошлым годом, на 11%, экспорт рухнул на 7,5%, а после отмены торгового безвиза с ЕС может упасть еще сильнее.

"То есть, удастся ли и дальше наращивать сбор налогов с реальной экономики - большой вопрос", — говорит Андрей Шевчишин.

По словам Монина, немалые надежды на международную помощь (в этом году ожидается в общей сложности 57 млрд вместо порядка 40 млрд в прошлом году), а также "экономию" в расходной части за счет обслуживания внешних долгов. "К примеру, только на отказе платить по ВВП-варантам удастся сэкономить в среднем до 30 млрд гривен", - подсчитал эксперт. По его мнению, ситуация не слишком критическая. "Деньги в бюджете пока есть. К примеру, на 1 мая на казначейских счетах было 475 млрд гривен", - говорит Монин.

Но непонятно, как будут меняться военные расходы, особенно с учетом возможного расширения фронта.

Поэтому, по словам Романа Каптелова, "Минфин" ищет варианты", где еще можно взять денег. О чем может идти речь?

Будет ли новое повышение налогов и девальвация гривны?

Эксперты говорят о нескольких источниках дополнительных поступлений в бюджет.

Первый - налоги. Власти не раз заявляли, что в ближайшее время не планируют повышать налоги для людей и бизнеса.

Но, к примеру, в прошлом году по схожей модели - сначала бюджетная дыра, потом - поиск источников покрытия дефицита - в Украине повысили военный сбор и налоги на ФОПов, вспоминает Андрей Шевчишин.

По его словам, тогда рассматривалось два варианта - повысить военный сбор или НДС. В итоге выбрали первый, но "на всякий случай" с МВФ согласовали и второй, то есть, повышение налога на добавленную стоимость. Обсуждались разные варианты его увеличения - с нынешних 20% до 22-25%.

"Не исключено, что теперь именно НДС окажется на столе, когда станут искать источники дополнительных поступлений в бюджет. Это позволить получить 200-300 млрд гривен, но спровоцирует повышение цен примерно до 5%, что при нынешней и без того высокой инфляции сильно ударит по благосостоянию украинцев. Поэтому тут придется принимать политическое решение", — говорит Шевчишин.

Монин считает, что власти могут начать "закручивать гайки", перекрывая лазейки по уже имеющимся налогам, которые до недавнего времени оставались формальными. Как, к примеру, по налогообложению с продаж на цифровых платформах.

"Отмена банковской тайны, более пристальный контроль за перечислениями на банковские карты, вычисление нелегальной предпринимательской деятельности", - перечисляет Монин возможные шаги властей. Собственно, такой сценарий уже реализуется. Недавно в Раду внесен проект №13232 о налогообложении доходов от торговли на цифровых платформах, который предусматривает введение 5% налога на продавцов, которые проведут более трех сделок за год. Под налогообложение попадут также те, кто сдает в аренду недвижимость или автомобили, предоставляет услуги. А почтовые операторы уже начали ограничивать посылки наложенным платежом. С 1 июня "лимиты" ввела "Новая почта", а с 1 июля будут ограничения и от "Укрпочты".

При этом направления, дающие основной поток коррупционной ренты на десятки миллиардов долларов в год, к примеру, контрабанда, схемы в энергетике и др, пока остаются "работающими". Их не тронули в прошлом году, да и сейчас нет никаких признаков того, что схемы собираются перекрыть.

Наконец, третий способ увеличить доходы бюджета - девальвация. Чтоб получать больше гривны при конвертации внешней помощи, а также поддержать украинских экспортеров. Но инструмент этот неоднозначный и несет риски и для бюджета, и для экономики - рост инфляции и расходной части бюджета из-за удорожание импорта. Однако, если ситуация с казной будет усложняться (особенно в случае перебоев с западной помощью) могут прибегнуть и к понижению курса гривны.

Источник "Страны" в правительстве полагает, что ключевые решения по пересмотру бюджета будут приняты в конце июня.

"После саммитов большой семерки и НАТО будет уже примерно понятно - есть ли шанс завершить войну в ближайшие месяцы или она уходит "в долгую". Если уходит "в долгую", то бюджет будут однозначно увеличивать. Причем, скорее всего, будут использованы все инструменты - и повышение налогов, и закручивание гаек по их сборам, и девальвация", - говорит источник.