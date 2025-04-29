Кабинет министров Украины одобрил проект закона о налогооблажении товаров, которые граждане продают на OLX, Prom, Rozetka и других маркетплейсах.

Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

В соответствии с документом маркетплейсы будут взимать с продавцов 5% налога и 5% военного сбора за каждый товар. Такие же сборы предусмотрены и в случае предоставления в аренду имущества, в том числе недвижимости, парковочных мест и транспортных средств, предоставления личных услуг.

В проекте закона сказано, что если гражданин продает на маркетплейсах более трех товаров или услуг за год или на сумму больше 2000 евро, то он должен будет открывать отдельный счет в банке.

Суть нового документа заключается в том, что теперь налоговая служба сможет получать от банков информацию обо всех операциях по текущим счетам подотчетных продавцов, независимо от суммы таких операций.

Напомним, что оппозиция раскритиковала этот законопроект сразу после его разработки. Однако для утверждения нововведений еще должна будет состояться процедура утверждения через парламент.

Подробнее об этой инициативе мы писали в отдельном материале.