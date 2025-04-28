Более пяти тысяч украинских моделей, имеющих аккаунты на сервисе подписки OnlyFans, за 2020-2022 годы заработали 111 миллионов долларов на контенте для взрослых. Многие из них судятся с налоговой, которая насчитала им миллионные долги.

Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в интервью изданию "Экономическая правда".

"606 проверок продолжаются, запланировано еще 346 документальных проверок. Плательщики оспаривают в административном и судебном порядке начисленные им 14,5 миллиона гривен. Сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 миллиона гривен. Общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам 111 миллионов долларов", - сообщил Кравченко.

По его словам, осенью прошлого года в рамках обмена налоговой информацией с Великобританией налоговики получили данные об украинцах, зарабатывающих на OnlyFans (именно в Британии зарегистрирована компания Fenix International Ltd, которой принадлежит OnlyFans). На основе полученных данных налоговая служба начала направлять получавшим на платформе доходы требования предоставить декларацию или заплатить налог. Всего было отправлено 5126 запросов. 748 человек из моделей OnlyFans решили добровольно подать декларацию и уплатить налоги. Сумма задекларированного ими дохода составляет 356 миллионов гривен.

При этом Кравченко отказался рассказывать, не последует ли за подачей деклараций моделями OnlyFans привлечение их к ответственности за попытку легализовать доходы, полученные преступным путем, ведь изготовление порно в Украине считается уголовным преступлением.

"Я не могу комментировать эту информацию, потому что я не наделен функцией органа досудебного расследования. Я не имею права зарегистрировать уголовное производство. Я не специалист по всему. Я выполняю закон", — сообщил он.

Он добавил, что часть моделей OnlyFans зарегистрировали ФЛП и платят единый налог.

Напомним, осенью мы писали, что Украина впервые обменялась информацией о финансовых счетах с другими странами.

А в декабре Шевченковский районный суд Киева принял решение предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на порно-платформе OnlyFans.