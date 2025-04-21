Планы Кабинета министров о создании в Украине реестров счетов и индивидуальных банковских сейфов под контролем налоговиков свидетельствуют об усилении тоталитаризма в финансовом секторе и могут привести к оттоку средств из банковской системы с негативными последствиями для всей экономики.



Такую точку зрения высказал "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.



"Правительство указывает официальной причиной создания реестров вступление Украины в Евросоюз и присоединение к SEPA (Single Euro Payments Area). Однако это только прикрытие, благовидный предлог, которым хотят прикрыться. Притом, что в ЕС нет такой тотальной слежки за счетами и сейфами, какую хотят устроить в Украине. А главное непонятно - к чему эти попытки? Ведь заранее ясно, что ни к чему путному они не приведут. Если налоговики начнут переписывать номера всех арендованных банковских сейфов, то люди, которые боятся слежки и действительно хотят что-то скрыть, начнут оформлять аренду на подставных лиц. А те, кто боятся слежки за деньгами на счетах - просто снимут их со счетов и перейдут на наличные. Но это негативно скажется на стабильности банковской системы, которая может посыпаться, как это было в предыдущие финансовые кризисы, начинавшиеся с оттока средств населения со счетов. Так что авторы новой инициативы в Кабмине занимаются откровенным вредительством", - сказал Кравец.



В банковском сообществе также превалирует негативная реакция на правительственную инициативу.



"Ничего хорошего не ждем. С одной стороной получим дополнительную нагрузку по передаче клиентских данных в реестры (это нагрузка на персонал и IT), а с другой - негативную реакцию клиентов. Многие до сих пор не пришли в себя от постоянного ужесточения финансового мониторинга и запросы по справкам, есть упреки по лимитам 50-150 тыс. грн, поскольку далеко не все имеют официальные доходы. А тут еще о счетах и сейфах людей придется докладывать. При этом мы понятия не имеем, как эта информация будет использоваться. Если вдруг начнутся проверки налоговиков и информация разойдется по соцсетям, то можем получить оттоки клиентов", - рассказал "Стране" председатель правления системного банка.



Как ранее писала "Страна", Кабмин изложил ключевые пункты своего законопроекта, в котором говорится о создании реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов (ячеек). Администратором хотят назначить Государственную налоговую службу. В реестрах должны указываться такие данные:

дата открытия/закрытия банковского счета, счета в ценных бумагах, платежного, другого счета/электронного кошелька;

вид и номер счета, содержащий номер IBAN;

ФИО владельца счета, индивидуального банковского сейфа;

данные об учреждении, в котором открыт счет или сейф;

номер и дата договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа.

В то же время в законопроекте зафиксировано, что в реестр не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и о содержании сейфа. Однако это может быть только началом.



"Если власти продолжат нагнетать, то могут в будущем заговорить и о предоставлении налоговикам или силовикам данных о деньгах на счетах и всех расчетах людей", - сказал Ростислав Кравец.

В парламенте уже раскритиковали инициативу Кабмина. Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что нынешний созыв Рады за данный законопроект не проголосует.

Напомним, ГНС на текущий момент получает от банка данные о каждом счете, открытым юрлицом и физлицом-предпринимателем. Только о факте открытия/закрытия счета, а не о движении средств по ним. Об открытии счетов физлиц банки Налоговую службу не информируют.



По стандартной процедуре ГНС может получить от банка нужные сведения о счетах в случае открытия уголовного дела после соответствующего решения суда. Также, как уточнил Ростислав Кравец, Госналогслужба и правоохранительные органы могут получать от банков информацию по запросу, ранее для них убрали обязательное требование обращаться в суд.