Кабинет министров одобрил инициированный Государственной налоговой службой законопроект, согласно которому ГНС окажется держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц и будет получать соответствующую информацию от банков.

Как сообщается на сайте правительства, одобренный документ называется "Об обеспечении соответствия актам права Европейского Союза и критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)".

Цель законопроекта – привести украинское законодательство в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права ЕС. Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к единой зоне платежей в евро (SEPA, Single Euro Payments Area).

Проект закона предусматривает следующее:

Создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, куда будут вносить даты открытия/закрытия банковского счета, электронного кошелька; вид и номер счета, содержащий номер IBAN; ФИО владельца счета, индивидуального банковского сейфа; данные об учреждении, в котором открыт счет или сейф; номер и дату договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа. В то же время в законопроекте зафиксировано, что в реестр не станут передавать сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и содержимом сейфа. Администратором реестра будет ГНС. Создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований с администрированием ГНС. Усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и механизме применения мер воздействия за неподачу, несвоевременную подачу, представление ложных сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица в Единый государственный реестр. Внедрение санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Создание механизма обличителей в сфере финмониторинга и их защиты. Расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга за счет доверительных владельцев трастов и торговцев культурными ценностями, которые производят операции через "свободные порты", если сумма превышает 400 тысяч грн. Недопущение к управлению и/или контролю над специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга преступников или их сообщников.

Напомним, на днях налоговики заявляли, что планируют получить доступ к банковской тайне.

При этом НБУ зимой выступил против отказа от банковской тайны. В Нацбанке заявили, что в странах ЕС защита частной собственности, в том числе персональных финансовых данных, является неотъемлемой частью верховенства права.