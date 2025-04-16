Украинские налоговики заявили, что планируют получить доступ к банковской тайне в рамках реформы после принятия соответствующего законопроекта.

Об этом сообщает Hromadske.

В то же время, по словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, на рассмотрении комитета нет такого законопроекта и "до конца этого созыва никаких шансов принять это решение нет".

Сейчас налоговая может получить данные по банковским счетам только через через суд.

В то же время, как сообщает Hromadske, Нацбанк в начале марта рекомендовал банкам добавить в договор с клиентами согласие на раскрытие банковской тайны другому банку, включая сведения о движении средств по счетам.

Напомним, что в январе НБУ выступил против отказа от банковской тайны. В Нацбанке заявили, что в странах ЕС защита частной собственности, в том числе персональных финансовых данных, является неотъемлемой частью верховенства права.

Перед этим министр финансов Сергей Марченко говорил, что в Украине следует отменить банковскую тайну, и что рано или поздно это произойдет.