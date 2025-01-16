Вчерашнее заявление министра финансов Сергея Марченко, о том, что в Украине нужно отменить банковскую тайну, оказалось не просто словами.

Как сообщил "Стране" источник в правительстве, Министерство финансов, которому подчиняется Государственная налоговая служба, совместно с Национальным банком начали работу над законопроектом, предполагающим раскрытие в Украине банковской тайны.

Режим раскрытия тайны и формат, в каком виде и по какой процедуре налоговики и прочие уполномоченные органы будут получать данные о движении средств по счету, пока не ясны. Документ находится в работе.

При этом в банковском сообществе считают высокой вероятность того, что документ пройдет Верховную Раду и будет подписан президентом, причем довольно оперативно. Там отмечают активизацию властей по части наполнения государственного бюджета, около половины которого сейчас формируется за счет международной помощи.

"Мы видим четкие сигналы от Нацбанка и власти в целом по части усиления контроля над средствами населения и бизнеса на счетах, в том числе и в налоговых целях, для наполнения бюджета. Финансовый мониторинг только усиливается, что подтверждается подписанием соответствующего меморандума (о введении с 1 февраля 2025 года лимита на платежи в рамках 50-150 тысяч гривен в месяц - Ред.) уже 27 банками и двумя финансовыми компаниями. Это только начало. В 2025 году его подпишут все крупнейшие банки и многие финкомпании - и не потому, что сильно этого хотят, а потому, что на них давит НБУ. За деньгами людей будут следить все сильнее и сильнее, а когда подключится налоговая (а она точно подключится!), получив доступ к информации о движении средств по банковским счетам, то придется еще сильнее оправдываться и объяснять каждую копейку на счете", - рассказал "Стране" председатель правления системного банка.

На текущий момент банки сообщают налоговым органам данные о клиентах (банковскую тайну) в двух случаях. Во-первых, при открытии и закрытии валютного счета, когда речь идет о юридических лицах и физлицах-предпринимателях. Это происходит автоматически, а в случае с ФЛП банки отчитываются о счетах, открытых или закрытых не только клиентом как предпринимателем, но даже и как физлицом - когда ФЛП открывает себе счет как физлицу. О простых физлицах, если они не являются ФЛП, в таком формате не отчитываются.

Второй вариант предоставления данных налоговым органам - по запросу налогового органа при наличии соответствующего постановления суда.

Без него банки не раскрывают налоговикам данные о клиентах.

Ранее сообщалось, что при открытии карточки "Национального кешбэка" для получения от государства частичной компенсации при покупке товаров национальных производителей гражданин соглашается на раскрытие банковской тайны.