Совладелец monobank Олег Гороховский устроил сегодня переполох на тему раскрытия в Украине банковской тайны. Банкир опубликовал выдержку из клиентского договора государственного Приватбанка при открытии клиенту карточки "Национального кэшбека" для получения от государства частичной компенсации при покупке товаров национальных производителей. Выделив пункт о том, что для получения такого кешбека человек соглашается на раскрытие банковской тайны, и отдельно подчеркнул, что другие банки этого не делают, как бы заманивая клиентов Приватбанка в свой банк.

Впрочем, уже через час нардеп Ярослав Железняк написал, что, на самом деле, все банки (а не только Приватбанк) должны раскрывать банковскую тайну в рамках программы "Национальный кэшбек".

В итоге подтверждение получили сведения народного депутата. Банковскую тайну раскрывают банки-участники национального кэшбека, что предусмотрено постановлением Кабмина №1122 о 24 сентября 2024 года.

monobank и другие финучреждения обязаны его соблюдать для участия в программе "Национального кешбека". Происходит две вещи: предоставление украинцем банку права на раскрытие банковской тайны и ее фактическое раскрытие впоследствии. При этом банки ежедневно передают в общую информационную систему данные "обо всех платежных операциях по всем избранным покупателям текущим счетам, по которым ими предоставлено разрешение на предоставление информации".

Со стороны государства координатором программы является Министерство экономики, потому все взаимодействуют через него. А информация о продавцах-участниках поступает в Государственную налоговую службу.

Банкиры не скрывают, что раскрывают банковскую тайну в рамках нацкэшбека.

"Это требование Кабмина, оно прописано в соответствующем постановлении, и выполняется всеми банками-участниками без исключения, и Приватбанком в том числе. Без этого программа просто не могла бы функционировать. Иначе государство не смогло бы узнать, что человек купил в магазине товар конкретного нацпроизводителя, участвующего в "Национальном кэшбеке", а не любой другой. Банк видит, что именно оплачивается, и передает государству эту информацию, а нашему клиенту впоследствии начисляется кэшбек", — объяснил пресс-секретарь Олег Серга.

Он также заявляет, что банк передает данные только по платежам в торговых сетях, участвующих в программе — картой через POS-терминал. Если украинец рассчитывается в другом месте, никакие сведения о платеже не передаются. Также информация не уходит из банка при прочих переводах денег, например, при p2p-переводах (по номерам карт физлиц) или IBAN-перечислениях.

При этом в договоре Приватбанка для человека предусмотрена возможность отозвать свое разрешение на раскрытие банковской тайны под нацкэшбек.

Для этого достаточно перестать получать кэшбек именно через Приватбанк. Нужно закрыть карту "Национального кэшбека", остальные счета закрывать не нужно - и государству перестанут передавать данные о покупках.

"Все помнят, что карту "Национального кэшбека" можно иметь только в одном банке по выбору клиента. Если он захочет закрыть ее у нас перейдет в другой банк - его право. Тогда отзывается разрешение о передаче информации, составляющей банковскую тайну. Сегодня через наш контакт-центр поступало больше таких вопросов, но волны закрытий карт "Нацкэшбека" мы не ощутили. На конец прошлой недели у нас было уже 3 млн таких карт, а еще около 600 тыс. открыли в этот понедельник", - заверил Серга.

Как государство впоследствии будет пользоваться данными о покупках украинцев в рамках "Нацкэшбека".

"Понятно, что люди опасаются, что информация об их расходах/покупках попадет в налоговые органы и те начнут сличать ее с официальными доходами каждого. У нас часто не совпадают доходы/расходы, и все опасаются проверок ГНС. Того, что называют непрямыми методами. Однако мы не беремся давать прогнозы на этот счет. Никто не знает, какие законы еще будут приниматься и какие полномочия получит Госналогслужба", - сказал в беседе со "Страной" глава одного из банков.